Названы способы есть сладкое без вреда для фигуры

Как минимизировать вредное воздействие сахара на здоровье.Большинство людей не представляют своей жизни без сладких лакомств. Однако ученые неоднократно доказывали, что избыток сахара может способствовать развитию диабета, ожирения и сердечных заболеваний.В то же время эксперты утверждают, что нет причин полностью отказываться от сладкого. Существует способ, который может минимизировать вредное воздействие сахара на здоровье.Почему не следует полностью отказываться от сладкогоМаловероятно, что люди смогут прожить без сладкого, говорит американская диетолог и специалист по спортивной диетологии Лесли Бончи. У каждого в той или иной степени есть желание съесть десерт и на это есть веская причина. Сахар обеспечивает нас необходимой энергией и без него могут возникнуть риски прежде всего для психического здоровья.Лучше работать над тем, чтобы сделать потребление сладкого как можно здоровее, продолжает диетолог. По ее словам, сахар становится вредным, если потреблять его отдельно в виде конфет и других десертов. Поскольку эти продукты содержат простые углеводы, они повышают уровень глюкозы в крови. Чтобы привести глюкозу в норму, организм увеличивает выработку инсулина и инкретинов. Однако при слишком частом увеличении этот механизм перестает работать должным образом, что может привести к диабету.Чтобы это предотвратить, диетолог советует есть сладкое вместе с другими продуктами. Лучше комбинировать его с белком, ведь он вызывает высвобождение глюкагона, который стабилизирует уровень инсулина. Идеальный способ реализовать это – выпить утренний кофе, заменив сахар на молоко. Так, смесь сахара и белка, содержащегося в молоке, приведет к более сбалансированному уровню гормонов и глюкозы.О порядке едыВ то же время группа ученых из Нью-Йорка утверждают, что употреблять можно все углеводы, включая сахар. Однако нужно придерживаться определенного порядка.Для того, чтобы это понять, они провели исследование, в котором приняли участие люди с сахарным диабетом второго типа. Во время трехдневного эксперимента они употребляли одну и ту же пищу, но в разной последовательности:сначала углеводы, а через 10 минут – белок и овощи;затем сначала белок и овощи и через 10 минут – углеводы;ели все вместе одновременно.Измеряя уровень глюкозы, инсулина и глюкагона сразу после еды и каждые 30 минут в течение следующих 3 часов, исследователи обнаружили:пики уровня глюкозы при употреблении углеводов в конце были примерно на 50% ниже, чем тогда, когда их ели в начале.А еда вся вместе давала на 40% выше пики, чем в случае употребления углеводов в конце трапезы.Итак, ученые пришли к выводу, что порядок приема пищи оказывает существенное влияние на уровень глюкозы и гормонов. И хотя исследование проводилось на людях с сахарным диабетом, авторы считают, что эта информация может быть полезной для всех. По их словам, лучший порядок таков: салат, овощи и белок, а затем десерт.Кроме того, этот метод может помочь уменьшить количество сахара в рационе, а то и вообще исключить его, утверждают исследователи. Логика проста: когда вы сначала съедите клетчатку и белки, то аппетит к сладкому станет менее агрессивным, потому что вы уже будете сытыми.