Полезные рецепты для очищения лимфатической системы

Лимфа (limpha – «влага, чистая вода») – прозрачная жидкость, циркулирующая в лимфатической системе человека, которая функционально связана с селезенкой. Всего в теле человека содержится от 1 до 2 л лимфы, при болезнях, особенно воспалительных, ее количество увеличивается.По своему составу лимфа близка к плазме крови, но в ней меньше белков, и она менее вязкая. В ней имеются клетки крови, среди которых много лимфоцитов, моноцитов, защищающих наш организм от инфекции, и совсем мало эритроцитов. Лимфа обладает способностью свертываться, хотя медленнее, чем кровь.Отток лимфы из тканей и органов происходит по лимфатическим сосудам (капиллярам, коллекторам, протокам, сосудам) в венозную систему. В селезенке она вступает в тесное взаимодействие с лимфоидной тканью, что приводит к ее обогащению лейкоцитами и позволяет избавиться от отслуживших свой срок эритроцитов. Поэтому очищение лимфы не менее важно, чем очищение селезенки.В лимфу легко проникают яды и бактериальные токсины. Так, из кишечника в лимфу всасывается значительная часть жира и вредных микроорганизмов. Чтобы не допустить патологий, которые приводят к болезням лимфатической системы (частью которой является селезенка) и многих внутренних органов, полезно регулярно проводить чистку лимфосистемы. Осуществлять ее можно по-разному.В рационе обязательно должны присутствовать овощи и фрукты, особенно благотворно на лимфу действуют грейпфруты, крыжовник, киви. Полезно ежедневно принимать по половине чайной ложки порошка из морской капусты, запивая его стаканом теплой кипяченой воды. Также желательно как можно чаще включать в меню салат из ламинарии, съедать 1–2 зубчика чеснока. Весной можно делать салаты из молодых листиков свежих трав: кипрея, крапивы, медуницы, яснотки. Но самым эффективным очищающим действием обладают настои и отвары из лекарственных растений.Очищение лекарственными настоями1. Взять 1 ч. ложку листьев барвинка, 1 стакан воды.Листья высушить, измельчить, залить кипятком, кипятить на очень слабом огне в течение 15 минут. Сняв с огня, настоять в течение 40 минут, процедить.Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой в течение 3 недель. Курс очищения можно проводить 2 раза в год.2. Вам потребуется 1 ст. ложка цветков каштана конского, 1 стакан воды.Высушенные цветки каштана высыпать в термос, залить кипятком, настаивать в течение 8 часов, процедить.Принимать по 1 ст. ложке 1–2 раза в день за 20 минут до еды в течение 1 месяца. Курс очищения можно проводить 2 раза в год.3. Вам потребуется 1 ст. ложка перегородок грецких орехов, 1 стакан воды.Измельченные перегородки грецких орехов залить кипятком и кипятить на водяной бане в течение 10 минут. Отвар перелить в термос и настаивать 1 час, процедить.Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день независимо от приема пищи. Курс очищения – 10 дней, через месяц его можно повторить.4. Вам потребуется 2 ст. ложки цветков лопуха большого, 1 корень сельдерея, 2 стакана воды.Сухие цветки залить кипятком, настаивать, укутав, в течение 4 часов, процедить.Принимать по 1/2 стакана настоя 3–4 раза в день за 30 минут до еды, заедая кусочком корня сельдерея. Курс очищения – 30 дней. Его можно повторить через полгода.5. Взять 2 ст. ложки листьев медуницы, 2 ст. ложки меда, 2 стакана воды.Высушенные и измельченные листья медуницы залить кипятком, настаивать в течение 30–40 минут, процедить. Добавить в настой мед.Принимать по 1/2 стакана 3–4 раза в день независимо от приема пищи, стараясь делать маленькие глотки.6. Вам потребуется 2 ст. ложки травы кипрея (иван-чая), 3 стакана воды.Траву (все растение с листьями, стеблями и цветками) измельчить, высыпать в термос, залить кипятком и настаивать в течение 6–8 часов. Процедить.Принимать по 1/2 стакана настоя 5 раз в день: первый раз утром натощак, затем 3 раза перед едой, последний раз – на ночь, перед сном.7. Вам потребуется 1 ст. ложка молодых иголок сосны, 1 ст. ложка молодых листьев облепихи, 2 стакана воды.Измельченную хвою и листья залить водой, томить на водяной бане 20–30 минут, не доводя жидкость до кипения. Сняв с огня, настаивать в течение 1 часа, укутав. Процедить.Принимать настой горячим по 1/2 стакана 3 раза в день независимо от приема пищи. Курс очищения – 1 месяц. Очищения лимфы проводить дважды в год, желательно ранней весной и в начале зимы.8. Взять 500 г корней малины лесной, собранных ранней весной или поздней осенью, 500 г меда (1 кг сахара), 1 кг молодых верхушек сосны (ели, пихты, шишек сосны), 1 л воды.Ветки сосны и корни малины высушить, по отдельности смолоть на кофемолке в муку.Порошок поместить слоями в стеклянную посуду, заливая каждый жидким медом. Сделав несколько слоев, залить средство горячей водой. Настаивать в течение 24–30 часов, затем поместить на водяную баню и томить, не доводя до кипения, 8 часов. Настаивать 2 суток. Процедить. Сироп слить.Принимать по 1 ст. ложке 4 раза в день перед едой. Курс очищения – 12 дней, после 10-дневного перерыва чистку лимфы повторить. Сироп также эффективен при всех заболеваниях лимфатической системы, но для лечения принимают средство по 2 ст. ложки 5–6 раз в день через равные промежутки времени независимо от приема пищи.9. Взять 100 г свежих цветков и листьев барвинка, 0,5 л качественной водки.Свежие цветки и листья барвинка залить качественной водкой. Настаивать состав в темном прохладном месте 21 день, ежедневно встряхивая. Готовую настойку процедить, перелить в бутылку темного стекла.Принимать настойку по 20–25 капель, запивая чуть теплой водой, 3 раза в день за 20 минут до приема пищи в течение 3 недель. Курс очищения можно проводить 2 раза в год.10. Взять 100 г травы и корневищ сабельника болотного, 1 л воды.Траву и корневища высушить, измельчить. Всю растительную массу залить кипятком и кипятить на водяной бане при слабом кипении жидкости в течение 30 минут. Отвар охладить и процедить. Хранить средство в холодильнике в бутылке с плотно притертой пробкой.Принимать отвар теплым по 1 ч. ложке 4 раза в день независимо от приема пищи. Для полного очищения лимфы рекомендуется выпить весь приготовленный отвар, каждый раз разогревая средство, затем сделать перерыв на 7—10 дней. Повторить курс фитотерапии дважды.11. Взять 5 ст. ложек всего растения сабельника болотного, 0,5 л качественной водки.Траву сабельника вместе с побегами и корневищами высушить и измельчить, засыпать в бутыль или закрывающуюся емкость, залить качественной водкой или 40 %-ным спиртом.Настаивать состав 21 день в темном прохладном помещении, процедить. Хранить настойку в бутылке темного стекла при комнатной температуре.Принимать по 20–25 капель настойки, разведенной в 1/4 стакана кипяченой охлажденной воды, 3 раза в день независимо от приема пищи в течение 2 месяцев. Курс очищения можно проводить 2 раза в год.12. Вам потребуется 1 ст. ложка корневищ купены (или омелы белой), 2 ст. ложки корней цикория, 3 ст. ложки корней одуванчика лекарственного, 3 ст. ложки листьев черной смородины, 2 стакана воды.Растительное сырье измельчить, смешать. 1 ст. ложку сбора залить горячей водой и кипятить на слабом огне 10 минут. Сняв с огня, настаивать в течение 1 часа. Процедить.Принимать по 1/2 стакана 3–4 раза в день за 15 минут до еды в течение 3 недель. Курс очищения можно проводить 2 раза в год.13. Взять по 1 ст. ложке травы арники горной, почек черного тополя, почек березы повислой, 1/2 стакана листовых почек красной рябины, 2/3 стакана листовых почек каштана, 1 л водки.Все растения высушить, истолочь в порошок. Сбор залить водкой, настаивать 20–25 дней в темном прохладном месте. Процедить.Принимать настойку по схеме 1 раз в день: первая доза – 10 капель, затем ежедневно добавлять к ней по 1 капле; достигнув 20 капель (на 11-й день), прием настойки ежедневно сокращать тоже на 1 каплю, чтобы снова довести дозу до 10 капель. После этого сделать перерыв на 10 дней. Для полного очищения лимфы следует провести еще 2 месячных курса (всего их 3).14. Вам потребуется 1 ст. ложка листьев крапивы глухой (яснотки), 1 ст. ложка с горкой травы хвоща, 1 ст. ложка с горкой травы фиалки трехцветной, 2 ст. ложки корней пырея, 1 стакан воды.Растения измельчить и смешать. 1 ч. ложку сбора залить кипятком, накрыть крышкой и настоять в течение 20 минут. Процедить.Принимать по 1/2 стакана 3–4 раза в день через 1–2 часа после еды в течение месяца.Сделать перерыв на 10–15 дней, после чего чистку повторить.15. Вам потребуется 1 ч. ложка зеленого чая, 1 ч. ложка лимонной и 2 ч. ложки апельсиновой цедры, 2 ст. ложки апельсинового сиропа, 1 л воды.Цедру высушить, измельчить, смешать с зеленым чаем. «Заварку» залить кипятком и настаивать, укутав, в течение 15–20 минут. Процедить, перед употреблением в настой влить апельсиновый (или другой цитрусовый) сироп, перемешать.Пить вместо чая по 1 стакану 2–3 раза в день. Курс очищения длительный – не меньше 3–4 месяцев.16. Взять 100 г корня хрена огородного, 1/2 стакана воды.Корень хрена очистить, пропустить через мясорубку, залить чуть теплой кипяченой водой.Настаивать в течение 1–1,5 часа.Принимать средство по 1 ч. ложке, взболтав перед применением, за 10 минут до еды 2 раза в день в течение 10 дней.