Названы самые вредные жиры для здоровья

Результаты последних исследований.Ученые много лет наблюдали за людьми, чей рацион содержал богатые насыщенные жиры. В частности различными видами мяса и другими продуктами.Чем больше человек ест мяса, тем чаще, скорее всего, страдает избыточным весом или ожирением. Возможно, дело в насыщенных жирах, которые присутствуют в мясе.Известно, что потребление большого количества насыщенных жиров связано с повышенным уровнем липопротеинов низкой плотности, так называемым плохим холестерином, что увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний.Поэтому ученые решили выяснить, как различные типы продуктов, богатые насыщенными жирами, повлияют на состояние здоровья людей в долгосрочной перспективе.Как проводилось исследованиеВ исследовании приняли участие почти 115 человек. На момент исследования у них не было сердечно-сосудистых заболеваний.Ученые наблюдали за участниками около 8,5 лет.Все это время исследователи получали данные о рационе участников, их образе жизни и состоянии здоровья.Всего было зафиксировано почти 10 тысяч случаев инсультов, инфарктов или сердечно-сосудистых заболеваний.В итоге потребление насыщенных жиров из мяса повышало риски сердечно-сосудистых заболеваний на 19%, а непосредственно болезней сердца – на 21%.И хотя ученые оценивали различные сопутствующие критерии, включая социально-экономические и медицинские, только учет индекса массы тела делал корреляцию менее значимой.Пока ученые не могут объяснить связь. Возможно, насыщенные жиры из мяса негативно сказываются на весе. А возможно и наоборот – люди с избыточной массой тела просто больше едят мяса.Интересно, что потребление насыщенных жиров из молочных продуктов показало обратную корреляцию.Сколько насыщенных жиров можно потреблять ежедневноУчитывая результаты, пока исследователи рекомендуют потреблять меньше чем 10% суточных калорий из насыщенных жиров.