Почему при ожирении сложно потерять вес с помощью упражнений

Организм может компенсировать сжигание калорий во время упражнений, экономя энергию, которая обычно уходит на поддержание его основных функций. К такому выводу пришли авторы исследования, которое опубликовано в Current Biology.Физические упражнения – важная часть борьбы с ожирением. Они помогают потратить лишнюю энергию и стимулируют распад жировой ткани. Однако организм «не любит» расставаться с жиром, который, гипотетически, ему еще может понадобиться. В новом исследовании ученые обнаружили еще один механизм, который объясняет, почему похудеть бывает так сложно.Ранее ученые были уверены, что все калории, которые человек потратил во время упражнений, можно считать чистым достижением в борьбе с лишним весом. Однако новая научная работа показала, что в ответ на сжигание энергии организм может ответить жесткой экономией. Это может сильно влиять на суточный энергетический баланс.В исследовании ученые проанализировали данные о тратах энергии 1754 человек, информация о которых была в базе данных Международного агентства по атомной энергии. Они обнаружили, что увеличение уровня физической активности за счет упражнений вело к тому, что организм старался компенсировать траты энергии. Для этого он ограничивал ее траты в покое (начинал использовать меньше калорий для различных жизненных процессов).Если фитнесс-трекер показывает вам, что вы во время упражнений потратили например, 300 килокалорий, то вы ожидаете, что именно эта цифра и отражает дневные потери энергии. Возможно, в течение короткого периода времени это именно так. Однако вскоре организм начинает экономить энергию другими способами.Соавтор исследования профессор Льюис Хелси (Lewis Halsey) из Университета Роухемптон, сравнил реакцию организма с действиями правительства, которому нужно подвести баланс бюджета: если оно потратило больше, чем запланировано, в начале года, далее оно может сократить расходы.Аналогично, люди, которые стараются похудеть, могут обнаружить, что сначала им удается избавиться от лишних килограммов, но вскоре начитается плато – в течение недель или месяцев прогресса нет. Одной из причин этого, вероятно, является описанная экономия со стороны организма.«Во всем мире национальные руководства рекомендуют для похудения добиваться дефицита энергии в 500-600 калорий в день при помощи упражнений и диеты. Однако они не учитывают снижения количества калорий, сжигаемых для основных функций организма, за счет которых происходит компенсация энергии, потраченной на упражнения», – указал Хелси в пресс-релизе.Исследование показало, что особенно стремится сократить траты энергии в покое организм людей с ожирением. Ученые подсчитали, что при финальном подсчете траты энергии в конце дня оказывается, что они теряют лишь половину калорий, которые сожгли при физической активности (остальные организм умудряется экономить). Люди с нормальной массой теряют в течение суток примерно 72% калорий, сожженных при упражнениях.«Становятся ли эти люди тяжелее, отчасти, из-за большей компенсации энергии, или энергетическая компенсация происходить из-за того, что они больше весят? Этого мы не знаем», – сообщил Хелси.