Внезапное пробуждение ночью: нормально или опасно? Объясняет врач

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Многие на личном опыте знают, что иногда пробуждение от сна происходит задолго до звонка будильника, и заснуть снова после этого бывает крайне тяжело.Внезапное пробуждение ночью может стать очень утомительным событием – нередко человек при этом испытывает чувство, словно он уже проспал положенные ему часы, не может вновь уснуть, ворочается в постели, нервничает или погружается в беспокойные мысли, что только усугубляет то изнурительное состояние, которое он испытывает утром, когда нужно приниматься за дела и работу.О том, насколько нормальным или, наоборот, опасным для здоровья может быть подобное нарушение сна, объясняет немецкий исследователь-сомнолог Кристин Блюм.По словам эксперта, внезапное пробуждение ночью является в целом совершенно нормальным. Врачи обычно рекомендуют спать до восьми часов, но Блюм подчеркивает, что никто не спит по восемь часов беспрерывно. Если кто-то думает, что он спит, значит, он просто не помнит, что просыпался ночью.«Это становится проблематичным только тогда, когда случаи ночных пробуждений накапливаются, а попытки снова заснуть не дают нужного результата. В таком случае человек находится в бодрствующем состоянии слишком долгое время, когда недостаток сна начинает негативно влиять на организм, прежде всего, на головной мозг», - говорит исследователь.Специалист уточняет, что концепция ночного сна, как отдыха, который должен длиться определенное количество часов подряд, сформировалась в эпоху индустриализации, определившую понятие продолжительности рабочего дня, длящегося с утра и до вечера. До периода позднего средневековья нормой был двухфазный ночной сон – человек укладывался спать примерно в 19:00 (то есть, после захода солнца) и спал до полуночи. Затем просыпался, что-то делал, и в какой-то момент снова засыпал.В 1990-х годах учеными проводились лабораторные тесты сна, показавшие, что такой двухфазный сон может быть более комфортным для организма, особенно в короткие зимние дни. В то же время это не означает, что он более естественный для современных людей. Человеческий сон гибко адаптируется к изменениям в образе жизни, констатирует врач. В конце концов, мы больше не живем в средневековье, и большинству из нас вряд ли будет удобно ложиться спать сразу после захода солнца.«В конечном счете, сон – это нечто очень индивидуальное, и воспринимаете ли вы его как расслабляющий отдых или, наоборот, как что-то напрягающее и беспокойное, – зависит чаще всего от работы вашей собственной головы. Мой совет: ложиться спать нужно только тогда, когда вы устали, а не потому, что часы показывают определенное время», - делится Кристин Блюм.При внезапном ночном пробуждении, по словам врача, не нужно волноваться – чем более расслабленным будет человек в такой ситуации, тем скорее сможет снова заснуть. Учитывая это, не нужно смотреть на часы и считать время без сна или время, оставшееся до утра. Лучше всего в такой момент выполнять упражнения на расслабление. Если через 20 минут они не помогут, нужно встать с постели и заняться какой-нибудь спокойной деятельностью, пока не появится чувство сонливости.