Ничего не хочется: что делать, если все надоело

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В последнее время все больше людей сталкиваются с ситуацией, когда посреди вполне благополучной, казалось бы, жизни они вдруг оказываются на дне. Эмоциональное истощение, отсутствие желания что-либо делать, отсутствие интереса к тому, что еще недавно казалось осмысленным и важным, - все это признаки выгорания.С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse Леонидом и Екатериной, мы на примере письма нашей подписчицы обсудили, что делать, если в жизни выключили краски, почему это происходит и как вернуть себе радость.Что обсуждаем?Героиня выпуска считала, что у нее идеальная жизнь: любящий муж, хорошая карьера. Однако она перестала чувствовать себя счастливой:"В последнее время внутри будто что-то перегорело, будто кто-то выключил внутренний свет. Ничего не нравится, ничего не хочется. Даже то, что раньше приносило радость и удовольствие, теперь не вызывает каких-то эмоций. Вообще никаких, и это очень страшно".Женщине перестали доставлять удовольствие ее хобби, не хочется готовить, читать и ездить на отдых. Героине кажется, что ее жизнь скучная и лучше уже не будет:"Мне скучно от всего, мне скучно жить. Ничего не радует вообще. Пустота ужаснейшая внутри. Лет в 20 было чувство, что вот, мир такой большой, а впереди столько возможностей... Сейчас как будто что-то перечеркнуло. Я знаю, что со мной не произойдет ничего уникального или интересного, что пик сил пройден. Впереди только беспросветная и скучная жизнь на работе, потом старость, дай бог. И от этого хочется плакать".