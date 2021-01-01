Незолотое молчание: как найти подход к партнеру, если он постоянно обижается по пустякам

Незолотое молчание: как найти подход к партнеру, если он постоянно обижается по пустякамБытует мнение, что обидчивость – черта, свойственная скорее женщинам. Но не стоит заблуждаться: и среди мужчин встречаются не менее горделивые личности.Анастасия, расскажите, что побуждает зарождения чувства обиды у мужчин?Посмотрите на малышей. Они во всем зависимы от родителей и стараются получить свое, манипулируя взрослыми с помощью обиды: «Я обижен на тебя за то, что ты не купил мне игрушку!». Если родители жалеют кроху и выполняют его желания, у человека с детства закрепляется убеждение: обижаясь, я могу получить свое. Во взрослых мужчинах часто живет внутренний ребенок. Проявляя обиду, они пытаются манипулировать своими избранницами, всем своим видом говоря: «Веди себя так, как я хочу, иначе мы расстанемся!».Получается, что единственная причина, по которой сильный пол придирается по пустякам, – манипуляция?Нет, она одна из основных, но не единственная. Камнем преткновения может также стать завышенная самооценка. У нарциссов, эгоцентричных людей настолько высокое мнение о себе, что они не переносят критики и юмора в свой адрес. Даже легкая шутка может стать причиной того, что партнер будет пару дней ходить молчаливым и надутым, как индюк.Но что плохого в безобидных шутках?Некоторые мужчины просто не понимают шуток. Они считают, что, подшучивая, женщина пытается задеть их за живое, поэтому и незначительное подтрунивание перерастает в долгоиграющие обиды.Интересно А может ли мужчина намеренно искать поводы для обиды?Конечно. Порой партнер просто устает от слишком эмоциональной и активной возлюбленной и хочет взять тайм-аут, якобы обидевшись на ее слова. Он замыкается в себе, получая внутреннюю передышку.Судя по тому, что вы рассказали, в большинстве случаев мужская обида не совсем здоровая реакция на происходящее, я правильно вас поняла?Какова бы ни была причина обиды, это не лучший способ решения проблем в отношениях для взрослого сознательного человека. Мужчина не должен обижаться в принципе, иначе это просто мальчик в «розовых трусах», который «подпитывается» энергией любящей его женщины. И если она возится с ним, то он играет роль сына, но не спутника жизни, а вместо любви на первый план выходит нереализованный материнский инстинкт и желание подчинить супруга своей воле.Но в данном контексте как раз-таки нереализованный материнский инстинкт должен являться проявлением непроработанных травм, верно?Да, все верно. Женщины, стремящиеся найти достойного спутника жизни, за которым как «за каменной стеной», обидчивых мужчин обесценивают и не воспринимают всерьез. Даже интимная жизнь с таким партнером кажется невозможной. Взрослую, самодостаточную леди просто «откидывает» от такого спутника. Она не сможет иметь с ним интимных отношений, поскольку воспринимает его как мальчика с множеством комплексов. Так что если женщина выбрала такого человека, нужно понять, что ее в нем притянуло. Как правило, мы находим себе спутника по степени нашей травмированности. Если в партнере есть непроработанные травмы, связанные с обидой, возможно, и у женщины найдутся скрытые раны в зоне вины и стыда.Как же слабому полу в таком случае улучшить жизнь? Или придется все время ощущать с себя виноватой?Основа взрослых отношений – диалог. Не стоит бояться предлагать обсудить, как улучшить отношения. Используя технику смирения, можно вызвать мужчину на контакт. Но самое главное – вырастите собственного «внутреннего ребенка». Это означает не включаться в обиду, не играть роль папы или мамы для своего партнера, не поддаваться манипуляциям. Но и не стоит оставлять мужчину наедине с его чувствами.Что лучше всего сказать мужчине в такой ситуации?Лучше обратиться к нему и сказать: «Мне жаль, что так вышло, я не хотела тебя обидеть. Я буду работать над собой, но и ты пообещай, что будешь по-взрослому реагировать на события». Нужно дать человеку пережить свои чувства, но не жалеть его, как мама в детстве. Стоит попробовать воспринять случившееся как кризис в отношениях, за которым последует новый этап. И если оба супруга стремятся сохранить брак, необходимо сформировать кодекс правил, в котором оба будут чувствовать себя комфортно.