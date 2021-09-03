Риск смерти у трансгендерных людей остается неизменно высоким последние 50 лет

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Исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что вероятность смерти у них в два раза выше, чем у цисгендерных сверстников. Однако структура причин смерти за десятиления изменилась. Это показало исследование, которое опубликовано в The Lancet Diabetes & Endocrinology. Ученые указывают, что на другие страны эти данные следует проецировать с осторожностью.Трансгендерные люди ощущают несоответствие между своими биологическим полом и гендерной идентичностью. Они могут проходить различные виды терапии для того, чтобы их тело лучше соответствовало тому, как они себя воспринимают. Одна из них – гормональное лечение. Трансгендерные мужчины (которые были рождены с половыми признаками женщин) получают тестостерон, а трансгендерные женщины – антиандрогены и эстрогены. Такое лечение считается безопасным в краткосрочной перспективе. Но о ее долгосрочных эффектах известно мало.Ранние исследования демонстрировали аномально высокую смертность среди трансгендерных людей, получающих гормональную терапию. Однако изменилась ли эта тенденция в последние годы, было неизвестно. В новом исследовании ученые проанализировали данные о 2927 трансгендерных мужчинах и 1641 трансгендерной женщине, которые проходили гормональную терапию в Амстердаме с 1972 по 2018. Из медицинских карточек его авторы собрали информацию об этих людях: возраст при прохождении терапии, медицинскую историю, данные об образе жизни. Эти данные охватывали 5-11 лет.Риск смерти у трансгендерных женщин по сравнению с цисгендерными мужчинами (теми, которых устраивает их биологический пол) был выше в 1,8 раза, а по сравнению с цисгендерными женщинами – в 2,8 раза.У трансгендерных женщин был выше риск смерти, чем у цисгендерных мужчин:от сердечно-сосудистых болезней – в 1,4 раза,от рака легкого – почти в 2 раза,от инфекций – в 5,4 раза,от неестественных причин - в 2,7 раза,от самоубийства – в 3,1 раза,причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, - почти в 15 раз.По сравнению с цисгендерными женщинами, у трансгендерных риск смерти от сердечно-сосудистых болезней был в 2,6 раза выше, от рака легкого – в 1,3 раза, от инфекций – в 8,7 раза, от противоестественных причин – в 6 раз, от ВИЧ-инфекции – почти в 50 раз.Риск смерти у трансгендерных мужчин был почти таким же, как у цисгендерных, но в 1,6 раза выше, чем у цисгендерных женщин. От неестественных причин трансгендерные мужчины умирали в 3,3 раза чаще, чем цисгендерные женщины.Авторы исследования отметили, что большая часть наиболее значимых причин смерти трансгендерных людей, не имеет связи с гормональной терапией.«Мы обнаружили, что большая часть самоубийств и смертей, связанных с ВИЧ, произошли в первое десятилетие, охваченное исследованием. Это говорит, что улучшение общественного отношения и лечения могли сыграть важную роль в снижении смертности от этих причин. Но было неожиданным, что риск смерти был выше у трансгендерных людей, которые начали гормональную терапию в два последних десятилетия. Это могло произойти в связи с изменениями в клинической практике. Раньше врачи часто отказывали в такой терапии людям с сопутствующими заболеваниями, например, болезнями сердечно-сосудистой системы. Сейчас отказы по таким причинам происходят редко», – сказал Кристель де Блок (Christel de Blok) из Университетских медицинских центров Амстердама, соавтор исследования.Здоровье трансгендерных мужчин, согласно исследованию, страдает меньше здоровья трансгендерных женщин. Комментируя это, ученые указывают, что это может быть следствием того, что для трансгендерных мужчин используют хорошо проверенные в лечении гипогонадизма режимы назначения тестостерона. Также отличия могут быть связаны с различным влиянием гормонов на сердечно-сосудистый риск.Ученые указывают, что проецировать полученные ими данные на другие страны нужно с осторожностью.