Запрет абортов приведёт к росту материнской смертности

Исследование показало, что запрет абортов может резко увеличить показатели материнской смертности. К такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо в Боулдере.Американские исследователи полагают, что запрет на аборты по всей стране приведет к увеличению количества смертей, связанных с беременностью. В целом, этот показатель увеличится на 21%, а среди чернокожих женщин - на 33%. Результаты этого исследования готовятся к публикации в журнале Demography. Они оценивают только часть роста смертности, вызванной осложнениями при беременности и родах.К этим оценкам необходимо добавить любые скачки показателей смертности из-за небезопасных абортов или попыток подпольно искусственно прервать беременность. Авторы исследования подчеркивают, что если власти отказываются от абортов, это всегда приводит к увеличению смертности из-за беременности, потому что сама по себе беременность для женщин более опасна, чем аборт.Власти Техаса вводят в действие самый строгий закон об абортах в стране, запрещающий эту процедуру после шестой недели беременности, то есть времени, когда многие женщины ещё даже не знают о том, что вынашивают ребёнка. Подобные законы уже приняты как минимум в 10 других штатах, но они сталкиваются с серьезным противодействием со стороны защитников прав женщин и юридическими вопросами. Средства массовой информации и некоторые сторонники права на аборт часто поднимают вопрос об опасных подпольных абортах. Смертельные случаи в результате абортов после их легализации в 1970-е стали встречаться гораздо реже. Особенно после того, как искусственное прерывание беременности стало возможным с помощью лекарств.