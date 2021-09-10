Ученые выяснили, в какой период больные коронавирусом наиболее заразные

Специалисты проанализировали механизм передачи и заражения вируса.В то время, как во врем мире вакцинация от коронавируса в самом разгаре, нефармацевтические меры, такие как физическое дистанцирование и изоляция после контакта с вирусом, по-прежнему имеют решающее значение для ограничения передачи SARS-CoV-2.Ученые проанализировали механизм передачи и заражения вируса SARS-CoV-2 среди населения китайской провинции Чжэцзян с января по август 2020 года. В исследовании приняли участие 730 человек с COVID-19 и 8 852 контактных лиц.Исследователи наблюдали за индексируемыми людьми и тесными контактами с SARS-CoV-2 на предмет появления каких-либо симптомов в течение как минимум 90 дней после их первоначального положительного теста. Это позволило им установить, остались ли у людей, у которых не было симптомов во время первоначального обследования, симптомы заболевания или симптомы развились позже.В ходе эксперимента выяснилось, что чаще всего больные коронавирусом инфицировали других в промежутке между 2 днями до и 3 днях после появления симптомов коронавируса. Самый высокий риск заражения – в день появления симптомов.При этом ученые отметили, что результаты касаются лишь начального штамма коронавируса, поскольку исследование проводилось еще до развертывания вакцинации и появления новых штаммов SARS-CoV-2.