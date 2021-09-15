Как употреблять сало для пользы здоровью: советы врача

Медик подчеркивает, что сало следует употреблять в сыром виде.В своем интервью врач иммунолог Людмила Гончарова объяснила, что сало, подвергнувшееся термообработке, уже не будет считаться таким полезным для здоровья, как сырое. Употреблять данный продукт важно именно сырым.«Если вы употребляете копченое сало, вареное или любое другое, то оно теряет свои свойства, потому что жиры меняют свою биохимическую структуру».Также Гончарова дала другие советы о полезном употреблении сала. В частности, сало нужно воспринимать как самостоятельный, отдельный прием пищи, а не как закуску, идущую дополнением к другим блюдам.«Не следует употреблять другие продукты как за четыре часа до, так и после употребления сала»Помимо того, терапевт рекомендует съедать за один раз не более 50 граммов продукта. Оптимально сочетаются с сырым салом зелень, листовые салаты, зеленый огурец.