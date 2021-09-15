Йогурт может защитить от диареи во время приема антибиотиков

Употребление в пищу йогурта с определенным штаммом пробиотика может защитить от изменений в микробиоме кишечника, связанных с использованием антибиотиков. Такой вывод был сделан в новом рандомизированное клиническом испытании, проведенном учеными из Мэрилендского университета. Результаты были представлены в журнале Nutrients. Исследование показало, что йогурт, содержащий пробиотик Bifidobacterium lactis (BB-12), лучше плацебо поддерживает микробиом толстой кишки.«Это открытие позволяет по-новому взглянуть на защитные механизмы пробиотика BB-12. Он может защищать от диареи, провоцируемой антибиотиками», - рассказывает соавтор исследования доктор Клэр Фрейзер.В рамках исследования ученые назначили здоровым добровольцам недельный курс антибиотика. Часть участников в течение недели после этого каждый день употребляла йогурт с BB-12. Другая группа в течение двух недель употребляла йогурт без пробиотика.Исследователи обнаружили, что уровни ацетата короткоцепочечных жирных кислот, полезного метаболита, вырабатываемого микробиотой, были снижены у всех субъектов после приема антибиотика. Однако у группы, потреблявшей йогурт с пробиотиком эти уровни вернулись к прежним в течение месяца, чего не наблюдалось у второй группы.