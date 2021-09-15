Йогурт может защитить от диареи во время приема антибиотиков
«Это открытие позволяет по-новому взглянуть на защитные механизмы пробиотика BB-12. Он может защищать от диареи, провоцируемой антибиотиками», - рассказывает соавтор исследования доктор Клэр Фрейзер.
В рамках исследования ученые назначили здоровым добровольцам недельный курс антибиотика. Часть участников в течение недели после этого каждый день употребляла йогурт с BB-12. Другая группа в течение двух недель употребляла йогурт без пробиотика.
Исследователи обнаружили, что уровни ацетата короткоцепочечных жирных кислот, полезного метаболита, вырабатываемого микробиотой, были снижены у всех субъектов после приема антибиотика. Однако у группы, потреблявшей йогурт с пробиотиком эти уровни вернулись к прежним в течение месяца, чего не наблюдалось у второй группы.
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