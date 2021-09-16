Постоянное воздействие мышьяка может довести до диабета

Исследование Аризонского университета выявило биологический механизм, связывающий длительное воздействие мышьяка с такими заболеваниями, как рак и диабет 2 типа. Результаты могут привести к появлению новых потенциальных целей для разработки лекарств.Одним из основных факторов риска диабета является воздействие токсичных веществ из окружающей среды, особенно постоянное воздействие мышьяка. Было показано, что оно влияет на выработку инсулина и чувствительность к нему, уровень сахара в крови и липидный профиль. Это все соответствует признакам начала и прогрессирования диабета.Мышьяк – природный металлоид, содержащийся в почве. Он может быть одним из самых значительных загрязнителей питьевой воды во всем мире. Новое исследование, проведенное доктором Донной Д. Чжан, раскрыло биологический механизм, с помощью которого хроническое воздействие мышьяка приводит к резистентности к инсулину и непереносимости глюкозы.В исследовании изучалось влияние мышьяка на активацию гена NRF2, играющего важную роль в поддержании клеточного гомеостаза, особенно во время окислительного стресса. Длительный окислительный стресс способствует развитию ряда хронических состояний, включая рак, диабет и нейродегенеративные заболевания.Доктор Чжан и группа исследователей обнаружили, что воздействие мышьяка приводит к длительной и неконтролируемой активации NRF2. Это приводило к сдвигам в путях, контролирующих метаболизм аминокислот, жирных кислот, углеводов, липидов и лекарств.