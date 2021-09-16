Учёные заявили, что уменьшение порций в офисных столовых снизит количество людей с ожирением

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По статистике 28% взрослых жителей Великобритании страдают от ожирения. Учёных и медиков беспокоит факт снижения уровня здоровья граждан, поэтому они проводят регулярные исследования, которые помогут улучшить качество жизни и здоровья населения. Как выяснили учёные, спасти людей от ожирения может один простой шаг - уменьшение порций в офисных столовых.Неправильное питание очень часто вызывает ожирение, которое в свою очередь повышает риск развития сахарного диабета второго типа, болезней сердечно-сосудистой системы и различных видов раковых опухолей.Учёные отмечают, что окружающая среда имеет непосредственное отношение к выбору продуктов питания. Поэтому исследователи решили рассмотреть вопрос питания человека на работе.Исследование проводилось 6 месяцев. В его ходе было изучено влияние размера порции и наличия продуктов с высокой калорийностью на состояние здоровья людей.Учёные заменили определенные продукты с высокой калорийностью и некоторые напитки на продукты с низким содержанием калорий. Данное действие привело к снижению среднего количества калорий, полученных в течение дня почти на 5%. После провели уменьшение порций продуктов с высокой калорийностью на 14%. Изменили объем пачек чипсов, количество некоторых продуктов, например, фрикаделек. В целом среднее потребление калорий сократилось на 11,5%.Учёные отмечают, что такое уменьшение калорийности пищи может показаться незначительным, но именно оно может дать положительные результаты в борьбе за здоровье людей. Исследователи рекомендуют школьным, офисным, университетским столовым снизить количество калорийных продуктов и их объем. Отмечают, что такое незначительное и для многих незаметное изменение в рационе может предотвратить ожирение.