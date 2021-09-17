Связанные с летучими мышами коронавирусы более распространены

Новое исследование показывает, что коронавирусы, связанные с летучими мышами, встречаются гораздо чаще, чем это принято считать. Напомним, что COVID-19 считают именно таким вирусом, который передался человеку от летучих мышей.Исследование показывает, что ежегодно в регионах Азии в среднем около 400 000 человек заражается тем или иным коронавирусом, который связан с острым респираторным синдромом SARSr-CoV. Проведённое учеными из сингапурской медицинской школы Duke-NUS и их американскими коллегами исследование показало, что заболевания, вызываемые коронавирусами, вероятно происходят от летучих мышей. К ним относятся атипичная пневмония, ближневосточный респираторный синдром, синдром острой диареи свиней, а также бушующий сейчас на планете COVID-19.Подобного рода коронавирусы подрывают здоровье и мировую экономику на протяжении уже двух десятилетий. Опубликованные на сервере Medrxiv новые данные, ещё не прошедшие независимую экспертную оценку, предполагают, что тяжёлые коронавирусы летучих мышей могут напрямую заражать людей, и что распространение происходит среди людей гораздо чаще, чем это предполагалось ранее. Каждое зоонозное распространение нового вируса представляет собой возможность для эволюционной адаптации и дальнейшего развития болезни.Для своего исследования команда выявила биологически реалистичное распределение ареалов хозяев коронавирусов летучих мышей и количественно оценила их, сравнив с популяциями людей. Использовалась вероятностная оценка риска и данные контактов человека с летучими мышами. Всё это и показало, что коронавирусы заражают человека гораздо чаще, чем это принято считать.