Названы лучшие продукты для стимуляции работы мозга

Правильное питание как залог здоровья мозга.Мозг, как и другие органы, требует особого внимания. Для стимуляции его деятельности важно не только занятия спортом, но и правильное питание.Далее список продуктов, которые помогут вашему мозгу работать на все 100%. Вы захотите это съесть прямо сейчас.Продукты, которые улучшают работу мозгаЧерникаДипломированный и сертифицированный диетолог Лорен Харрис-Пинкус объясняет, что многочисленные исследования доказывают пользу черники. Она помогает снизить риск болезни Альцгеймера, деменции и замедляет темпы снижения когнитивной функции. Синие ягоды также активизируют нейроны и улучшают память.ЯйцаХолин и лютеин, которые содержатся в составе яиц, способны творить чудеса с работой мозга. Холин играет важную роль в развитии головного органа и его функций. Эту составляющую обычно трудно найти в такой большой концентрации в пищевых продуктах. В свою очередь, лютеин поможет наладить работу когнитивной функции. С этим компонентом также часто связывают здоровье глаз.РыбаЕсли вы заботитесь о своем мозге – употребление рыбы является обязательным. Морские продукты – это источник омега-3. Периодическое потребление рыбы поможет улучшить память и способность к обучению. Лучше всего для стимуляции работы мозга подойдет «жирная» рыба, ведь именно в ней содержится наибольшая концентрация полезных кислот. Выбирайте сардины, лосось, сельдь, тунец, треску, скумбрию, палтус или акулу.Цельнозерновые и орехиИменно эти продукты принесут желаемый успех, если вы на диете. Они являются составляющими почти всех правильных рационов, ведь положительно влияют на повышение когнитивной функции и являются прекрасными нейропротекторными продуктами.