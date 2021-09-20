Предстоящий диабет 2 типа становится заметен в подростковом возрасте

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Исследователи констатируют, что показатели ИМТ в подростковом возрасте позволяют определить подверженность человека диабету 2 типа.Многие люди страдают диабетом 2 типа, не подозревая об этом. Симптомы заболевания не обязательно вызывают какое-то ощутимое недомогание. Признаками диабета 2 типа могут быть следующие изменения в работе организма.Учащается мочеиспускание, особенно ночью.Возникает постоянное чувство жажды.Ощущается сильная усталость.Происходит похудение без попыток сбрасывать вес.Возникает зуд в области половых органов, молочница.Порезы или раны заживают слишком долго.Зрение становится затуманенным.В исследовании, опубликованном Журналом Американского колледжа кардиологии, ученые пришли к выводу, что ИМТ (индекс массы тела) в подростковом возрасте позволяет предсказать будущий диабет и подверженность другим проблемам со здоровьем, включая сердечные приступы.«Детская подростковая полнота с высоким индексом массы тела может быть значительным фактором риска развития диабета 2 типа, а также ухудшения общего состояния здоровья в молодом возрасте».Предварительно исследователи проанализировали параметры ИМТ у 12 300 детей возрастом от 11 до 18 лет, соотнеся их с показателями здоровья, фиксируемыми в течение 24 лет наблюдений. Они обнаружили, что более высокий ИМТ в подростковом возрасте был ответственен за увеличение общего плохого состояния здоровья, а также за более высокий риск диабета 2 типа и раннего инфаркта миокарда.Открытие того, что ИМТ подростков является фактором риска плохих результатов для здоровья во взрослом возрасте, независимо от ИМТ взрослого, имеет важное значение для понимания начала сердечно-сосудистых заболеваний, считают авторы работы. Они подчеркивают, что юность – это важный период времени для улучшения здоровья и предотвращения ранних сердечных приступов, поэтому важно поощрять подростков поддерживать здоровый образ жизни, включая физическую активность и сбалансированное питание.