Облепиха: польза и вред для здоровья

Полезные свойства облепихи и рецепты от которых слюна не прекращает течь.Облепиха активно используется в народной медицине и кулинарии, такую народную любовь она заслужила за богатый химический состав, определяющий ее свойства, и необычный специфический вкус. Итак, сегодня рассмотрим очень интересную тему "Облепиха: польза и вред для организма".Что такое облепихаОблепиху относят к семейству Лоховых. Большинство сортов представляют собой колючие деревья или кустарники высотой в пределах от 10 см до 18 метров. Наибольшее число сортов произрастает в Евразии, занимают территорию от Атлантического побережья Европы до северо-востока Китая.Интересный факт: облепиха – представитель рода Hippophae. Существует поверье, что лошади, вскормленные на облепихе, имеют блестящую, лоснящуюся шерсть ("phaos" — блеск и "hippos" — лошадь).Облепиха имеет весьма невзрачные цветы, которые не обладают декоративной ценностью.Плоды облепихиОблепиха носит ряд причудливых названий: ее величают сибирским ананасом, морской колючкой, ягодой песков и фазанов.Но как бы мы ее не называли, перед нами ягода с весьма специфическим кисловато-горьковатым вкусом, которая многими остается неоцененной.Цвет ягод может быть светло-желтым, оранжевым, насыщенно-красным. Оттенок зависит от содержания каротиноидов (0,3-20 мг на 100 г продукта). Чем ярче цвет, тем больше каротиноидов. Наиболее насыщенные им сорта: "Масличная", "Популярная", "Кудырга".Состав и особенности продуктаБелки, жиры, углеводы и пектин образуют сухое вещество, на него приходится 14-18% массы ягоды. Чем больше сухого вещества, тем выше качество плодов.Облепиха содержит щавелевую, яблочную, янтарную кислоты в количестве от 1,3 до 2,7%. В большинстве сортов пониженная сахаристость – не более 6%, среди сахаров первое место по содержанию принадлежит моносахаридам.Популярность облепихи в народной медицине не случайна. Ее используют целиком для приготовления настоев и отваров, и делают масляную выжимку. На долю масла приходится около 1-18% сырой массы ягод. Новые сорта выводят именно с целью увеличить содержание масла. Его количество зависит от климатических условий. Так облепиха с континентальных регионов более богата маслами.Ценность облепихи и в содержании витамина Е. Пальму первенства в этой категории она уступает только росткам пшеничных зерен. На 100 грамм продукта приходится 5-14 мг витамина Е.Рассматривая тему витаминов, стоит отметить, что ягода богата содержанием водорастворимых витаминов, к числу которых относятся С, РР, В1 и В2.Витамин С накапливается в пределах 37-268 мг на 100 г ягод. Наибольшие показатели содержания витамина С приходятся на период, когда облепиха только начинает созревать, со временем его количество снижается.Обратите внимание! Многократное замораживание и оттаивание облепихи разрушает витамин С.К категории Р-активных веществ относятся катехины, лейкоантоцианы и фенолкарбоновые кислоты. Суммарно в 100 граммах облепихи на эти вещества приходится 353 мг.Интересный факт! Облепиха – удивительное по своей природе растение, в котором колоссальную пользу имеют не только ягоды, но и листья. Последние содержат аскорбиновую кислоту и большое количество каротиноидов. Кора изобилует алкалоид серотонина, который известен своей радиозащитной активностью.Среди минеральных веществ первое место принадлежит калию – 193 мг/100 г, далее следует магний – 30 мг и кальций – 22 мг. Съедая 100 грамм ягод в день, можно покрыть 8% суточной нормы железа.КалорийностьОблепиха относится к категории малокалорийных ягод, в 100 граммах содержится не более 32 калорий.Сорта облепихиОблепиха делится на сорта и виды, может быть:Тибетской. Группа растений небольшого размера с мелкими колючками, стелется по земле. Часто используется в ландшафтном дизайне.Иволистной. Это настоящие гиганты, густо усыпанные ягодами, могут достигать высоты в 18 метров. В Гималаях дерево забирается повыше (на высоту 3-4 км) и "захватывает" влажные каменистые долины.Крушиновидной. Наиболее распространенный вид, который разделяют на массу сортов. Внешне имеет форму кустарника, достигает высоты 6 м. Именно ее чаще всего выращивают в качестве плодово-декоративного растения на приусадебных участках. Плоды (в зависимости от сорта) созревают достаточно поздно, имеют высокие показатели содержания витамина С. Сорта разделяются на ранние, средние, поздние; северные и европейские.Описание наиболее распространенных сортов:"Алтайская" имеет достаточно крупные плоды насыщенного ярко-оранжевого цвета. Неприхотливо к погодным условиям, отлично переносит первые морозы. С момента начал цветения до полного созревания проходит около 45 дней."Великан" относится к числу среднерослых растений, от своих собратьев отличается густой и мощной кроной. Достаточно высокое и может достигать 5 м в высоту. Ягоды овальной формы желтого цвета, готовы к сбору в сентябре.Облепиха: полезные свойстваРазберемся, чем полезна облепиха:Благодаря содержанию омега-7 жирных кислот ягоде под силу снижать чувство голода и уменьшать аппетит.Использование масла или отвара в виде компресса снимает боль при ревматизме.Заживление ран и предупреждение воспалений на коже также под силу неприметной красно-оранжевой ягоде.На основе ягоды выпускается немало лекарственных препаратов, улучшающих зрение. Особо эффективна облепиха при ожогах роговицы.Систематический прием уменьшает проявление подагры, поскольку из организма выводится мочевые и щавелевые кислотыОблепиха от кашля применяется в виде чая из сушеных листьев или масляных компрессов.Для мужчинОсобые лечебные свойства облепихи помогут для здоровья мужчин. Высокое содержание витамина Е в облепиховом масле борется с ослабленной потенцией. Кроме того, препараты на основе ягоды имеют клинические доказательства эффективности в борьбе с простатитом.Стоит знать и о волшебном влиянии масла на кожу. Бактерицидные свойства позволяют максимально быстро избавляться от трофических язв, пролежней, последствий ожогов и обморожений.Облепиха, польза которой доказана при лечении подагры, артрита и ревматизма, выводит из организма мочевую кислоту, которая и является причиной данных заболеваний.Для женщинМасло облепихи принимают внутрь при кольпите, эндоцервиците, эрозии шейки матки, гиперацидном гастрите, атрофическом фарингите, ларингите, неспецифическом язвенном колите.Аппликации и свечи на основе облепихи эффективны при геморрое, трещинах заднего прохода, язве прямой кишки, проктите, эрозивно-язвенном сфинктерите.Можно ли употреблять облепиху при беременности? Однозначного ответа на этот вопрос нет, с одной стороны, ягода – настоящая кладезь полезных веществ, в другой, облепиха беременным может спровоцировать серьезную аллергическую реакцию.Маски из облепихового масла можно включить в постоянный уход за кожей. Для сухой кожи облепиховую кашицу смешивают со сметаной, для жирной – с белком куриного яйца и творогом. Для омоложения и возвращения коже тонуса масло добавляют в растолченные пшеничные ростки и масло оливы.Для детейДети очень часто страдают респираторными заболеваниями, которые нередко приобретают более серьёзную форму. Польза облепихового масла проявляется при фарингитах, ларингитах и ангинах. Его наносят ватным тампоном на слизистую горла или же используют для масляных ингаляций. При гингивитах и стоматитах показаны аппликации. Облепиха при простуде действует как природный антибиотик.Вред облепихиНесмотря на все положительные качества и пользу, имеет облепиха противопоказания, достаточно серьезные, требующие внимательного изучения.Богатый состав делает ягоду сильным аллергеном. В большинстве случае аллергия проявляется сразу в виде кожных высыпаний и зуда. В этом случае придется отказаться от использования ягод в приготовлении блюд, применения масла и лекарственных препаратов на ее основе.Облепиховое масло под запретом для тех, кто страдает гепатитом, острым холециститом, панкреатитом и рядом других заболеваний ЖКТ, а также имеет склонность к диарее. Очень аккуратно и дозированно употребляются ягоды при болезнях желчного пузыря, поджелудочной и печени.Облепиховое масло нередко назначают при язве двенадцатиперстной кишки и желудка, и это назначение обосновано, а вот от употребления свежих ягод стоит отказаться. Из-за большого содержания кислот они могут спровоцировать усиленную секрецию желудочного сока.Абсолютным противопоказанием облепиха является при гиперацидном гастрите и мочекаменной болезни. Ягоды в любом виде стимулируют рост клеток, поэтому людям, у которых диагностированы доброкачественные или злокачественные опухоли, облепиха способна нанести существенный вред. Облепиха и давление – небезопасное сочетание. От приема ягод стоит отказаться при гипотонии.Будучи мощным иммуномодулятором, ягоды не рекомендуются при ряде аутоиммунных заболеваний, таких как диабет I типа, ревматоидный артрит, астма и болезнь Крона.Сбор и хранение облепихиРассмотрим, когда и как собирать облепиху. Время сбора урожая зависит от трех факторов: сорта растения, территории произрастания и конечного продукта, для которого будет использована облепиха.Если вы планируете варить компот, варенье из облепихи, употреблять ее в свежем виде, лучшее время для сбора – конец августа – начало сентября. В этот период плоды еще достаточно плотные, имеют твердую кожицу, бледно-оранжевый цвет и очень удобны в сборе.Собирать облепиху на сок или масло лучше в тот момент, когда она обретет ярко-оранжевый окрас. Оптимальный период – конец сентября – начало октября. Ягоды становятся сочными, мягкими и более сладкими. Но важно понимать, что собирать облепиху в таком виде значительно сложнее.Максимально быстро собрать облепиху можно после того, как прошёл небольшой мороз. Для этого достаточно застелить площадь под деревом отрезом хлопчатобумажной ткани или брезентом и хорошенько потрусить дерево или кустарник.Облепиха на зиму может сохраняться несколькими способами.На холоде. Данный способ будет актуален для тех, кто не имеет достаточно времени на переработку ягод. Собранный урожай помещают в прохладное помещение с температурой в пределах 0-5°С. Таким местом может быть холодильник или погреб.Продлить срок хранения до 7 недель можно с помощью герметичных полиэтиленовых пакетов. Будучи упакованной в такие пакеты, облепиха образует высокую концентрацию углекислого газа. Последний вытесняет кислород и тем самым замедляет процесс перезревания и распада.Заморозка. Свойства облепихи незначительно снижаются при замораживании, особенно это отражается на количестве витамина С. Плоды необходимо промыть и очень тщательно просушить на бумажном полотенце. Рассыпать тонким слоем на поднос и поставить в морозилку на несколько часов при температуре -30 °С (или режим супер-заморозки). Затем замороженные ягоды можно расфасовать по более мелким пакетам.Обратите внимание, что заморозка должна быть очень быстрой. Если процесс будет протекать медленно, внутри ягод образуется большое количество кристалликов льда, которые при размораживании повредят целостность ягод.В воде. Промытые ягоды помещают в стерилизованную посуду (банку) из стекла или керамики и заливают холодной кипяченой водой. Хранят при температуре не выше +4 °С в темном месте.Сушка. Этот способ оценят те, кому негде хранить многочисленные банки с консервацией. Сушить облепиху можно в духовом шкафу или в специальной электросушилке.Теряет облепиха свойства при сушке на солнце. Под действием ультрафиолетовых лучей разрушается каротин.Перед сушкой ягоды аккуратно промывают под проточной водой и дают стечь. Рассыпают тонким слоем на противень или решетку для сушки и отправляют на 2 часа сушиться при температуре 35-40 °С. Если изначально ягоды сушить при высокой температуре, на поверхности образуется плотная корка, которая в дальнейшем не позволит влаге испаряться.На следующем этапе температуре повышают до 60-80°С. В этот момент не забывайте систематически открывать дверцу духового шкафа, чтобы препятствовать образованию конденсата.Завершают сушку температурой 60-80°С. Все дело в том, что влаги внутри ягод практически не остается и повышается риск того, что они подгорят.Как проверить готовность? В конечном результате облепиха должна сохранить естественный цвет, быть упругой и не крошиться в руках. После остывания ягодки пересыпают в деревянный ящик и оставляют на 2 дня, затем фасуют в тару из темного стекла с пробками или в холщовые мешочки. Место, где будет храниться облепиха, должно хорошо проветриваться, в противном случае велика вероятность образования плесени и ягодной моли. Сушеная облепиха (чай) – польза для повышения иммунитета, стимуляции работы сердца.В сахаре. Такой способ заготовки позволяет хранить облепиху в течение 3-4 месяцев, причина кроется в высоком содержании кислот, выступающих консервантом.Для заготовки возьмите баночки небольшого объема 0,5-1 л и простерилизуйте их. Плоды с сахаром в соотношении 1:1 пропустите через мясорубку и разложите в банки, закройте крышками и поставьте в прохладное место на сутки.Этого времени будет достаточно, чтобы содержимое уплотнилось. Образовавшееся пространство засыпьте сахаром толщиной 1 см. Для дальнейшего длительного хранения баночки лучше отправить в прохладное место (погреб, холодильник), где поддерживается температура 0-4 °С. Таким образом заготовленная на зиму ягода может использоваться в рецептах желе, морсов, чаев. Янтарное лакомство "облепиха с сахаром" – польза в чистом виде, ведь оно сохраняет все витамины и микроэлементы свежих ягод.Для чая. Облепиховые заготовки для чая готовят из 1 кг ягод, 100 г меда и такого же количества сахара. Все ингредиенты пробивают погружным блендером, получившуюся массу раскладывают в силиконовые формочки для льда и отправляют в морозилку. После замораживания кубики извлекают и фасуют в небольшое zip-пакеты.Облепиховое масло: польза и вредВ составе облепихового масла очень много каротиноидов, которые под действием ферментов человеческого организма превращаются в ретинол, многим более известный, как витамин А. Он в ответе за репродукцию, рост, иммунитет, зрение, общее состояние кожи. Будучи антиоксидантами способны замедлять процесс старения.Витамин Е или токоферол принимает непосредственное участие в процессе формирования половых гормонов. Вместе с ретинолом стимулирует иммунитет.Витамин С – это антиоксидантная защита клеток. Регулирует свертываемости крови, окислительно-восстановительных процессы, регенерацию тканей, абсорбцию железа в кишечнике.Витамин F нормализует жировой обмен, К1 – регулирует свертываемость крови. Без витаминов группы В не проходит метаболизм, углеводный и липидный обмен, биоценоз кишечника.Высокую эффективность масло показало в комплексной терапии, направленной на нормализацию функционирования женской половой, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. При авитаминозах состав принимают курсами в 3-4 недели по чайной ложке дважды в день.Если масло облепихи будет использоваться для ухода за кожей, выбирайте состав холодного отжима и приобретайте его исключительно в аптеке. Качественное масло отличается густой однородной консистенцией, ярко-оранжевым или красным цветом.Важный момент! Облепиховое масло должно иметь отметку о концентрации каротоноидов на уровне не менее 180 мг.Самостоятельно масло не используется из-за высокой концентрации каротоноидов и способности пигментировать кожу. Каплю масла можно соединять с иными базовыми маслами или обычным кремом для лица. Приготовленные маски наносят не более, чем на 15 минут и не чаще 1 раза в неделю.Облепиха в кулинарииИтак, облепиха: как есть, как приготовить ее вкусно и с максимумом пользы.Облепиховый морсНаверное, один из самых известных рецептов с облепихой – морс. Это и не удивительно, он прост в приготовлении, сохраняет максимум полезных веществ.На 8 порций морса потребуется:облепиха - 0,6 кг;сахар – 8 ст.л.;вода – 2,4 лОблепиху промойте и засыпьте в чашу погружного блендера. Если вся масса ягод не помещается, пропускайте небольшими порциями. Пюрируйте до тех пор, пока ягоды не приобретут вид однородного по консистенции пюре.Переложите в марлю, сложенную в несколько слоев, и отожмите сок. Полученный жмых соедините с сахаром и указанным количеством холодной воды. Кастрюлю поместите на плиту и дайте закипеть. Кипятите в течение 4 минут.Компоту из жмыха дайте остыть и процедите через дуршлаг или небольшое сито. Соедините с облепиховым соком и перемешайте. Отличные вкусовые качества сохраняются как в теплом, так и в холодном напитке.Облепиховый муссНа 6 порций мусса потребуется:ягоды облепихи – 1 стакан;сахар-песок – ? стакана;желатин быстрорастворимый – 20 г;вода – 0,5 лКак приготовить мусс:Указанное количество желатина залейте ? стакана холодной воды и оставьте набухать на 20 минут. Ягоды облепихи необходимо промыть, дать хорошенько стечь и измельчить погружным блендером. Приготовленное пюре протрите через дуршлаг.Жмых залейте оставшимся количеством воды и доведите до кипения, процедите. Соедините с соком и сахаром, доведите до кипения, но не давайте кипеть. Когда масса немного остынет, добавьте желатин и перемешайте до его полного растворения.В большую глубокую посуду насыпьте лед, в него установите емкость с облепиховым желе и взбейте миксером в течение 5 минут. Оставьте на 10 минут и повторите процедуру. Теперь можно разливать по формочкам воздушную массу и ставить в холодильник до полного застывания, в среднем на это уходит 2-3 часа.Варенье из облепихи с имбиремДля приготовления варенья потребуется:ягоды облепихи – 0,6 кг;сахар – 0,8 кг;вода – 500 мл;имбирь – 1 ч.л.Приготовление:В глубокий сотейник или кастрюлю высыпьте сахар и вылейте указанное количество воды. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Высыпьте сушеный имбирь и продолжайте варить сироп до тех пор, пока сахар полностью не растворится (в среднем на этой уйдет 10 минут).Промытую облепиху высыпьте в сироп и перемешайте. Продолжайте варить на слабом огне в течение четверти часа, варенью дайте остыть 3 часа и продолжите варить еще час. Разлейте в подготовленную тару и отправьте в холодильник на хранение. Облепиховое варенье – польза для иммунитета, благодаря высокому содержанию витамина A и C, фитонцидов и флавоноидов.Надеемся, что наш облепиховый ликбез для вас был полезен и вы смогли почерпнуть полезную информацию.