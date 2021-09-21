Ученые подсчитали, сколько человек может прожить без еды и воды

Организм перестанет функционировать уже через 2 – 4 суток без воды.Часто диетологи рекомендуют делать разгрузочные дни и употреблять в течение дня только напитки. Но сколько человек может прожить, если откажется полностью от пищи и воды.Человеческий организм – это целостная система, которая требует для полноценной работы заряда. Этот заряд каждый из нас черпает из пищи и воды. Рассказываем, насколько важным он является для жизни.Сколько проживет человек без еды и водыНе существует точных научных исследований, которые бы дали конкретные данные о продолжительности жизни без питания. Большинство исследований – это тематические истории людей, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях.В среднем, без пищи человек может прожить несколько недель, но организм перестанет функционировать уже через 2 – 4 суток без воды. Один из рекордных случаев произошел с австрийцем, который пробыл 18 дней без еды и воды. Его посадили в камеру и забыли.Сколько можно жить без пищи?Продолжительность жизни без еды зависит от многих факторов, в частности важную роль играет пол, состав тела и последнее, что вы ели и пили. Люди с большим запасом жира будут жить дольше, ведь организм еще некоторое время может сжигать накопленные отложения. К тому же если человек имеет доступ к воде, то может выжить до двух месяцев без пищи.Интересный факт: женщины могут прожить во время голодания дольше, чем мужчины. Это объясняется тем, что они имеют больший процент жира в организме.Но стоит знать, что длительное голодание очень вредно для организма. Потеря 18% массы тела считается серьезной нехваткой веса и может привести к серьезным последствиям.Как голодание влияет на организмЕсли вы прекращаете есть, то лишаете организм источников энергии и он начинает искать топливо в других местах. Начинается все с разрушения тканей и использования запасов питательных веществ, чтобы продолжить жизнедеятельность. В первую очередь организм начинает использовать глюкозу для функционирования. После этого гликоген – глюкозу в печени. Его хватит на 24 часа. Впоследствии происходит переход к сжиганию накопленного жира. Именно в этот момент начинается значительная потеря веса и появляются первые симптомы голодания: головокружение, туманность в голове и усталость.Процесс сжигания жировых запасов может длиться от нескольких дней до недель, в зависимости от количества отложений. После этого организм начнет питаться белком внутри мышц, в том числе это касается и сердечной мышцы, что может привести к остановке сердца. На этом этапе появляются проблемы со здоровьем:остеопороз или снижение плотности костей;сердечно-сосудистые заболевания;отказ органов.Сколько можно прожить без водыСредняя продолжительность жизни человека без воды 2 – 4 суток. Еще в 1944 году двое ученых попытались провести эксперимент. Они потребляли только сухую пищу. Один из них продержался 3 дня, а другой – 4, прежде чем они прекратили эксперимент.Первые симптомы обезвоживания могут быть ощутимы уже через несколько часов:жажда;сухая кожа;головокружение.Со временем эти симптомы могут ухудшаться и будут возникать новые:озадаченность;ускоренное биение сердца;отказ органов.Обезвоживание очень опасно и может стать смертельным, особенно в сухом климате.