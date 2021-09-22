Развенчан миф о важности завтрака для похудения

Не стоит заставлять себя завтракать.Почему информация об обязательном приеме пищи утром не более чем еще один популярный миф. Последние исследования показывают положительную корреляцию между завтраком и увеличением веса.В сообщении говорится, что этот вопрос следует рассматривать комплексно: калорийность, содержание в ежедневной тарелке необходимых микро- и макроэлементов, клетчатки, витаминов. Время приема не влияет на эти показатели. Более того, люди, утренняя трапеза которых является регулярной, в общем потребляют больше калорий в течение дня, чем те, кто этого не делает. Однако это люди, которые завтракают не по своей воле, а потому что «надо».Миф о том, что завтрак помогает похудеть, наверное, самый распространенный из всех. Тем не менее существует большое количество исследований, опровергающих его. К примеру, ученые из Австралийского университета Монаша провели аж 13 экспериментов, которые доказывают: не существует никакой связи между утренним приемом пищи и изменением веса в долгосрочной перспективе. Возможно, даже наоборот, люди, следовавшие общеизвестным советам и добавляли в свой ежедневный рацион завтрак, таким образом увеличивали общий ежесуточный калораж. Исследователи отмечают, что речь не идет о каком-то вреде полноценного завтрака, и не называют его основной причиной набора веса, они только аргументируют отсутствие прямого влияния пищи сразу после пробуждения на процесс похудения. И, таким образом, призывают больше полагаться именно на собственное желание.«Завтрак повышает метаболизм» — очень популярный лозунг в соцсетях. Но на самом деле никакого весомого эффекта от приема пищи на скорость протекания химических процессов в организме нет.«Краткая пищевая пауза целом идет на пользу нашему здоровью. После пробуждения большинство людей, если прислушиваются к собственным органам пищеварения, то заметят, что аппетит или отсутствует, или же очень незначителен. Так стоит ли в таком случае насильно принимать пищу? Скорее всего, нет. Небольшая физическая или умственная активность послужит также неплохим началом дня. Тем более слова о том, что завтрак уменьшает тягу к перекусам в течение дня, тоже не правдивы. Исследования показывают, что иногда все происходит наоборот, и люди, которые пропускают утреннюю тарелку овсянки, во второй половине дня потребляют меньше килокалорий», — говорится в сообщении.