Не доводите до сердечного приступа. Что такое стенокардия и как её лечить

Стенокардия — это вид боли в груди, появляющийся, когда ухудшается приток крови к сердцу. Такое случается, если что-то блокирует артерию. Как правило, стенокардия сигнализирует о болезнях сердца.Если вовремя обратить внимание на проблему и начать лечение, ничего плохого не произойдёт. Однако стенокардия — это знак, что однажды у вас может случиться сердечный приступ. Поэтому игнорировать её нельзя.Как распознать стенокардиюПовторимся, основной симптом — боль в груди, которая иногда отзывается в спине, руках, шее, челюсти, плечах. Но обычно есть и другие признаки, по которым можно понять, что у вас стенокардия. Вот они:давление, тяжесть или жжение в груди;одышка;потливость;тошнота;головокружение;слабость.Если появились такие симптомы, обратитесь к кардиологу и выясните, какой у вас вид стенокардии и насколько это опасно.Какие бывают виды стенокардииЕсть два основных типа. От того, какой у вас, зависит дальнейшее лечение.1. Стабильная стенокардияЕё симптомы развиваются медленно и постепенно. Обычно они проявляются только при определённых обстоятельствах. Например, когда сильно нервничаете или поднимаетесь по лестнице. Стоит успокоиться или отдохнуть несколько минут, как всё проходит.Стабильная стенокардия сама по себе не опасна для жизни. Но это значит, что ваши артерии, поставляющие кровь к сердечной мышце, сужаются. А риск сердечного приступа всё же увеличивается.2. Нестабильная стенокардияВ этом случае, наоборот, симптомы появляются резко и сохраняются 30 и более минут даже в состоянии покоя.Во время приступа нестабильной стенокардии кровоснабжение и работоспособность сердца находятся под угрозой, поэтому человеку требуется неотложная медицинская помощь.Что делать, если у вас приступ стенокардии или подозрение на негоДля начала остановитесь и отдохните. Если через пару минут симптомы исчезли, запишитесь на приём к кардиологу, чтобы провериться.А если у вас уже диагностировали стенокардию, примите выписанное лекарство и подождите несколько минут.Если симптомы стенокардии не проходят, немедленно звоните в скорую по номеру 103 или 112. Это может быть сердечный приступ.Кто рискует получить стенокардиюЧаще всего те, у кого атеросклероз. В сосудах накапливаются жировые отложения (бляшки), они сужают артерии и мешают току крови. Факторами риска стенокардии является всё, что может сузить сосуды.Высокое кровяное давление. Со временем оно повреждает артерии.Высокий уровень холестерина или триглицеридов в крови. Это приводит к накоплению жировых отложений на стенках сосудов.Алкоголь. Регулярное употребление повышает кровяное давление и уровень холестерина.Табак. Сюда относится курение и жевание табака в любом виде. Он повреждает стенки сосудов.Диабет. Тоже может повлиять на развитие стенокардии. Обязательно поговорите об этом со своим лечащим врачом.Неактивный образ жизни. Отсутствие физических упражнений повышает кровяное давление и увеличивает риск развития диабета. Со всеми вытекающими последствиями.Возраст. Со временем артерии сужаются. Чем старше вы становитесь, тем выше риск.Генетика. Если у кого-то из родственников есть стенокардия, для вас риск её развития увеличивается.Как лечить стенокардиюКомплекс лечения, который назначит вам кардиолог, зависит от вида стенокардии и частоты приступов.Образ жизниСтенокардия обычно появляется при болезнях сердца, поэтому вам нужно делать всё, чтобы снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.Не курить и не жевать табак, избегать пассивного курения.Похудеть, если есть лишний вес.Есть здоровую пищу, добавить в рацион больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.Не переедать до тяжести в желудке.Попросить доктора назначить вам план тренировок, больше ходить пешком.Избегать стрессовых ситуаций, почаще отдыхать и расслабляться. Возможно, практиковать медитации и дыхательные упражнения.Ограничить потребление алкоголя.ЛекарстваЧтобы быстро облегчить приступ стенокардии, кардиолог может выписать нитраты и аспирин.Процедуры и операцияОни могут понадобиться людям с нестабильной стенокардией, когда изменение образа жизни и приём лекарств не помогают.Саида Сидакова, врач-кардиолог.Ангиопластика (чрескожное коронарное вмешательство), стентирование и коронарное шунтирование используются для лечения стенокардии в зависимости от тяжести заболевания, количества поражённых коронарных артерий, степени сужения сосудов и наличия сопутствующих заболеваний.Можно ли предотвратить стенокардиюДа, частично. Вы способны значительно снизить риск появления стенокардии, если измените свой образ жизни уже сейчас. Все рекомендации, которые описаны выше, подходят и для профилактики.К сожалению, на некоторые факторы повлиять нельзя, поэтому нет стопроцентного способа предотвратить стенокардию.