Врач назвала причины временной потери обоняния
Временное нарушение обоняния принято связывать с новым коронавирусом, однако это не всегда справедливо. Не только коронавирусная инфекция нового типа, но и другие распространенные ОРВИ могут давать такую же симптоматику.
"Согласно существующей статистике, два процента мирового населения вообще плохо различает ароматы. О потере обоняния не принято говорить, так как многие люди не уделяют этой проблеме внимания. Нужно понимать, что острота обоняния снижается по мере старения — по данным Всемирной организации здравоохранения, у пятидесяти процентов людей старше 65 лет есть проблемы с обонянием", — отметила врач.
Осенью традиционно распространены ОРВИ, которые могут быть причиной ринита. Кроме того, при снижении температуры воздуха могут обостряться хронические инфекции, полипы, и другие проблемы, связанные с возможной потерей обоняния. Что касается коронавирусной инфекции нового типа, то широко известно, что потеря обоняния — один из основных симптомов COVID-19. Плюс, проблемы с восприятием запахов могут быть из-за аллергических болезней.
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