Ученые нашли способ снизить вред красного мяса

Международная группа ученых нашла способ снизить вред, который приносит употребление в пищу переработанного красного мяса.«Постоянные опасения по поводу сильно переработанного красного мяса часто сосредоточены на роли нитрита и его связи с раком. Проект PHYTOME решил эту проблему, создав продукты из переработанного красного мяса, которые заменяют добавки растительными альтернативами», — сообщил один из авторов работы Гюнтер Кунле.В ходе своего эксперимента, специалисты замещали консерванты, которые обычно применяются на производстве колбасных изделий, содержащих в своем составе красное мясо, натуральными веществами растительного происхождения. Так, были задействованы зеленый чай, розмарин и японская рейнутрия.Как оказалось, натуральные вещества выступали не только равнозначной альтернативой применяемым на данный момент канцерогенам, а и нивелировали их опасные свойства, даже в случае присутствия в продукте.