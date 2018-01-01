Сексуальное насилие вызывает повреждения мозга

Подвергнувшиеся сексуальному насилию женщины имеют повышенный риск столкнуться с разновидностью повреждений мозга, связанной со снижением когнитивных функций, старческим слабоумием и инсультом. К такому выводу пришли исследователи из Университета Питтсбурга.Вне зависимости от возраста сексуального насилия, оно может оказать крайне негативное воздействие на мозг жертвы. Авторы исследования подчеркивают, что в США огромное количество женщин подвергаются сексуальному насилию в раннем подростковом или в раннем взрослом возрасте. Учёные сейчас весьма заинтересовались тем, к каким последствиям для мозга это приводит. Результаты исследования показывают долгосрочное воздействие сексуального насилия не только на тело, но на разум.Предыдущие исследования говорили о том, что психологические травмы, полученные из-за сексуального насилия, связаны с более высоким уровнем триглицеридов и повышенным артериальным давлением в среднем возрасте. Также у таких женщин в три раза увеличивается риск развития каротидного поражения артерий, что является ключевым фактором риска болезней сердца и сосудов. Проведенное ещё в 2018 году исследование показало, что подвергнувшиеся в детстве или в юности сексуальному насилию женщины впоследствии в три раза чаще страдали от депрессии и в два раза чаще сталкивались с тревожными расстройствами и бессонницей.Новое исследование, результаты которого скоро опубликует журнал Brain Imaging and Behavior, было направлено на поиски признаков гиперинтенсивности белого вещества, которые можно выявить во время сканирования мозга. В нём приняли участие 145 женщин среднего возраста, не страдавших от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или деменции. При этом 68% из них ранее подвергались психотравмам, а 23% - сексуальному насилию. Повышенная интенсивность белого вещества на МРТ является маркером нарушений кровоснабжения мозга, которые приводят к его повреждениям и старческому слабоумию. Оказалось, что жертвы сексуального насилия обладают повышенным риском данного типа повреждений мозга. А значит, им больше угрожает деменция, инсульты и другие нарушения в работе этого органа.