Делирий оказался распространенным осложнением при тяжелом COVID-19

COVID-19 может вызвать серьезные когнитивные нарушения и психические расстройства даже при легком течении, а при тяжелом — буквально «вынести мозг». В новом исследовании ученые оценили вероятность развития делирия у госпитализированных пациентов.Специалисты больницы Мичиганского университета изучили медицинские карты 150 человек, госпитализированных с коронавирусом в отделение интенсивной терапии во время первой волны COVID-19 весной 2020 года. Исследователи также провели телефонные опросы всех пациентов, чтобы определить факторы, которые влияют на развитие у тяжелых больных делирия — временного помутнения рассудка, при котором человек не может осознавать происходящее, иногда с бредом и галлюцинациями.В этой выборке делирий пережили 73% пациентов. В основном это были люди с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет и гипертония. Кроме того, у них были значительно повышены воспалительные маркеры. По мнению ученых, временное помешательство могли вызвать воспалительные процессы в мозге из-за инфекции, нехватка кислорода, инсульт и тромбоз.Авторы исследования обнаружили, что пациенты с делирием гораздо чаще и в более высоких дозах по сравнению с другими больными получали седативные средства. В реанимациях эти препараты обычно применяют при подключении больного к аппарату искусственной вентиляции легких, но пациентам с помутнением рассудка и бредом они требовались для облегчения состояния.Исследование также показало, что тяжелые когнитивные нарушения могут сохраняться даже после выписки из больницы. Почти у трети больных сохранялся делирий, а 40% из них нуждались в квалифицированном уходе. Опрос родственников пациентов показал, что примерно у четверти сохранялись довольно продолжительное время, у некоторых — месяцами. Все это может значительно затруднить процесс выздоровления, считают ученые.«В целом, это исследование подчеркивает еще одну причину важности вакцинации. У пациентов могут возникнуть долгосрочные неврологические осложнения, о которых, возможно, мы не говорим так много, как следовало бы», — заключили авторы исследования.