В грудном молоке антитела сохраняются 10 месяцев

Исследование показало, что антитела к коронавирусу в грудном молоке сохраняются в течение 10 месяцев после заражения. Их можно использовать для лечения людей с тяжёлым ковидом.Практикующие грудное вскармливание женщины, переболевшие коронавирусом, продолжают в своём организме вырабатывать нейтрализующие вирус антитела. Они обнаруживаются в грудном молоке в течении до 10 месяцев после заражения. Авторы исследования не только вновь подчеркнули важную роль грудного вскармливания, но и отметили, что такие антитела можно использовать для лечения людей с коронавирусом. Они помогут предотвратить развитие его тяжёлой формы.Маленькие дети менее подвержены риску развития осложнённого коронавируса, по сравнению с пожилыми людьми или детьми с сопутствующими заболеваниями. Однако примерно каждому десятому младенцу в возрасте до одного года требуется стационарная помощь в случае заражения ковидом. Информация о том, имеются ли в грудном молоке антитела, как долго они обеспечивают защиту ребёнка после заражения, и какая вакцина даёт малышу наилучшую защиту, является крайне важной для большого количества молодых мам.Содержащиеся в грудном молоке антитела несколько отличаются от антител к иммуноглобулину А (IgA), которые преобладают в крови после вакцинации. Однако некоторая их часть также выделяется и в грудное молоко. Основное антитело - это секреторный иммуноглобулин, пристающий к слизистой оболочки дыхательных и кишечных трактов младенцев, который препятствует проникновению туда вирусов и бактерий.