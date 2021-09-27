Как способность держать равновесие влияет на продолжительность жизни

С возрастом становится сложнее сохранять равновесие, так как мышцы слабеют, а мозг дольше обрабатывает сигналы от тела о его положении в пространстве. Этот процесс начинается примерно с 35-40 лет.Шотландские ученые из Каледонского университета в г.Глазго выяснили, что если у человека снижается равновесие, то возрастает риск смерти раньше времени. Глава исследования, профессор по физиологии Дон Скелтон считает, что человек возрастом старше 50 лет должен уметь держать равновесие тела в позе цапли, то есть стоять на одной ноге, закрыв глаза. Невозможность это сделать означает, что в организме человека есть какие-то проблемы и надо проверить здоровье.Похожие исследования делали ученые из королевского колледжа в Лондоне, установив, что люди, у которых было все хорошо с равновесием, жили больше примерно на 10 лет. Российский ученый Владимир Парфёнов из Сеченского университета, заведующий кафедрой нервных болезней, тоже считает, что способность сохранять равновесие связана с предполагаемой длительностью жизни, но считает, что не все так однозначно. При нарушении равновесия бывают некоторые дегенеративные заболевания в головном мозге, которые действительно уменьшают продолжительность жизни, и вместе с тем многие болезни вестибулярного периферического аппарата тоже сопровождаются неустойчивостью, но не приводят к преждевременной смерти человека.Мозгу нужно постоянно тренироваться, получая и обрабатывая информацию от мышц и суставов, находящихся в движении. Малоподвижный образ жизни вреден, необходимо держать свое тело в тонусе, заниматься фитнессом или каким-то видом спорта, можно начать с регулярных пеших прогулок. Если есть проблемы с вестибулярным аппаратом, следует обратиться к неврологу. Он обследует вас и подберет комплекс упражнений индивидуально.