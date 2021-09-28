Названы основные симптомы «Дельта» штамма

Симптомы штамма «Дельта» в больных бывают разные.Коронавирус штамма «Дельта» редко вызывает потерю обоняния и вкуса, а температура может то подниматься, то самостоятельно снижаться.Об этом рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы «Феофания» Светлана Гук.Врач также назвала основные симптомы заболевания штаммом «Дельта», это — головная боль, насморк, боль в горле и повышение температуры.«Иногда повышение температуры происходит волнообразно: сначала поднимается, потом снижается, затем — снова поднимается. И очень часто стали встречаться желудочно-кишечные расстройства — боли в животе, тошнота, диарея, рвота. А вот нарушение обоняния, кашель, что было так характерно для предыдущих штаммов, случаются существенно реже», — сказала Светлана Гук.Вместе с тем врач объяснила, что симптомы штамма «Дельта» сложно распознать и все зависит от того, насколько человек тяжело заболел.«Клинически доказано, что первичная вирусная нагрузка при «Дельте» значительно выше предыдущих штаммов. Хотя, по-прежнему есть люди, которые болеют легко и вообще симптомов почти не замечают: легкая боль в горле, насморк и слабость несколько дней и все проходит. В то же время у меня сейчас на наблюдении есть пациенты, у которых только диарея и рвота, а горло вообще не болит. То есть мозаика симптомов у каждого разная и фиксированной последовательности, о которой можно было бы рассказать, как сценарий, нет», — сказала Гук .