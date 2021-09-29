Ученые подтвердили пользу молочных продуктов для сердца

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Любовь к молочным продуктам благоприятно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, это показало новое международное исследование, выполненное специалистами из США, Швеции и Австралии.Журнал «PLOS Medicine» опубликовал данные, которые подтверждают пользу молочного жира для сердца. Ученые констатируют, что люди с более высоким потреблением молочного жира имеют существенно сниженный риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто употребляет их мало.Исследование было проведено специалистами Института глобального здравоохранения Джорджа, Школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса, а также Упсальского университета. Они объединили результаты анализа данных о здоровье более 4000 взрослых шведов, с результатами 17 аналогичных исследований в других странах – все эти проекты изучали взаимосвязь между употреблением молочных продуктов в соотношении с риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью от их последствий.Исследователи проверили содержание в крови людей определенных жирных кислот, поступающих из молочных продуктов. Оказалось, что люди с самым высоким уровнем этих кислот демонстрировали наиболее слабую подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям. Данная закономерность сохранялась даже после статистической корректировки других известных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая возраст, доход, образ жизни, пищевые привычки, другие заболевания.Один из авторов проекта, доктор Мати Марклунд, заметил, что, следуя диетическим установкам, люди нередко отказываются от молока, однако сокращение употребления молочных жиров или отказ от молочных продуктов в целом может быть далеко не лучшим выбором для здоровья сердца.Другой ученый, доктор Кэти Триу, сообщила, что влияние молочных продуктов на здоровье в большей степени зависит не от жира, а от их качества, натуральности. Эксперт подчеркивает, что, помимо жира, молочные продукты содержат много других питательных веществ, достаточное получение которых важно для поддержания хорошего здоровья.