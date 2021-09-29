Невролог подсказал, как бороться с метеозависимостью

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Как улучшить свое самочувствие.По подсчетам ученых, почти половина населения Земли страдает различными заболеваниями, которые обостряются во время изменения погоды. И с возрастом риск стать метеозависимым растет.Как бороться с симптомами и что надо делать, чтобы улучшить самочувствие, — рассказала невролог Татьяна Майкова.Главные симптомы метеозависимостиИзменение температуры и влажности, снижение или повышение атмосферного давления. Все это приводит к колебаниям артериального давления. В этот период человек испытывает проблемы с суставами и дыханием – все это симптомы метеозависимости.Как бороться с метеозависимостю: основные правилаПосле сильных морозов в Украине пришла оттепель, а с ней – и обострения хронических заболеваний. К сожалению, универсальной таблетки нет, а вот снизить остроту симптомов всегда возможно.«Прежде всего, нужно высыпаться. Сон – это тот период жизнедеятельности, когда мы можем синтезировать все необходимые вещества и пакеты энергии. Ложиться следует до 23:00, при этом сон не должен превышать 8-часовую норму»,– советует невролог Татьяна Майкова. – Можно употреблять успокаивающие настойки из трав: мяты, мелиссы, ромашки.В этот период следует избегать обезвоживания. Чем гуще становится кровь, тем медленнее она переносит кислород к клеткам и сильнее являются приступы усталости и боли.«Если у вас сидячая работа, делайте 10-минутные перерывы, во время которых лучше выйти в коридор, прогуляться, посмотреть, что происходит на улице»,– поделилась невролог.Если вы страдаете от метеозависимости, стоит обратить внимание на свой рацион. Соблюдайте диету с исключением острой и тяжелой пищи, а также с ограничением соли и сахара. Еще один враг в этот период – кофеин. Чаще всего при вялости человек начинает пить кофе или кофеиносодержащие напитки, чтобы якобы взбодриться. Но оказывается, этого вообще не надо делать. Кофеин имеет непродолжительное действие. И после бодрости приходит еще большая усталость. А организму понадобится больше ресурса для восстановления.«Кофеин оказывает прямое влияние на мозг, сосуды и мышцы»,– отмечает эксперт. – Также я бы не советовала интенсивные нагрузки в спортзале, потому что это такая же стимуляция, как при потреблении кофеина.Любые стимуляции организма в этот период не дают никакой возможности адаптироваться к существующим условиям. Что в дальнейшем будет только ухудшать ситуацию.Что не нужно делатьСпециалисты также советуют не смотреть на прогнозы погоды заранее. Ведь ничего, кроме невроза, это не принесет. Проще знать свои особенности и принимать лекарства только в том случае, когда вам действительно нехорошо, и предварительно посоветовавшись с врачом.