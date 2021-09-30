Онколог Карасев назвал копченую колбасу таким же опасным канцерогеном, как сигареты

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Онколог и хирург Иван Карасев напомнил об опасности копченой колбасы, в которой содержится не меньше канцерогенных веществ, чем в сигаретах. Копчености, по словам медика, не должны присутствовать в ежедневном рационе.Примерно восемьдесят процентов всех форм рака связаны с вредным воздействием на организм канцерогенных веществ. Такие вещества провоцируют необратимые изменения на биологическом уровне, которые могут быть причиной развития онкологических болезней. Карасев отметил, что приготовление методом копчения на дыму значительно повышает уровень канцерогенов в продуктах питания.Ученые доказали, что в пятидесяти граммах копченой колбасы столько же канцерогенных соединений, сколько в пачке сигарет. То есть, если съесть сто граммов копченой колбасы, то вред для организма будет даже более серьезным, чем от выкуренной пачки сигарет."Копченая колбаса, бекон, ветчина и консервы — это не те продукты, которые должны присутствовать в повседневном меню", — подчеркнул Иван Карасев. Онколог добавил, что следует употреблять побольше овощей и фруктов, однако нужно помнить о необходимости тщательно очищать их. "Очень важно убирать толстый слой кожуры и верхушки корнеплодов. Картофель следует подвергать термической обработке очищенным и порезанным на дольки. С капусты нужно убирать два-три верхних слоя. У моркови лучше не есть сердцевину", — сказал врач.