Тяга к сладкому: 5 простых способов, которые помогают справиться с ней

Многие диетологи считают, что тяга к сахару является основной причиной неспособности человека придерживаться здорового рациона.Пончики, шоколадки, пирожные, макаруны – тяга к сладкому может быть очень сильной. Иногда людям обязательно нужно съесть что-то сладкое на десерт, чтобы почувствовать себя сытыми, однако ученые констатируют: потребность в сладком редко вызывается реальным голодом, в основном ее провоцирует потребность организма в «награде».«Тяга к сладкому закрепляется из-за его успокаивающего воздействия на психическое состояние и того факта, что сладким практически невозможно насытиться после одного укуса».Издание Times Now Digital опубликовало несколько советов специалистов в области здорового питания, которые могут помочь лучше справляться с подобным искушением и лучше контролировать количество поедаемых сластей.Не пропускайте приемы пищи. Постоянная сытость обеспечивает профилактику болезненного тяготения к сладким продуктам. Эксперты рекомендуют включать в рацион продукты, богатые клетчаткой и белком, чтобы избегать приступов голода, при которых резко обостряется желание съесть что-то сладенькое.Выбирайте натуральные, здоровые подсластители. Чтобы утолить потребность рецепторов в сладком вкусе, можно есть фрукты, сухофрукты, орехи, темный шоколад.Высыпайтесь. Недосыпание, по мнению ряда ученых, является одной из основных причин тяги к сладкому. При недосыпе повышается концентрация стрессовых гормонов, а сладкое для организма часто играет роль успокоительного «лекарства» при стрессе.Следите за потреблением соли. Употребление слишком большого количества соленой пищи тоже может обострять тягу к сахару. Эксперты говорят, что это может быть связано с эффектом нейтрализации вкуса.Пейте воду. Исследования показывают, что в 62% случаев люди неадекватно реагируют на сигналы жажды и голода – если их организм в реальности испытывает жажду, они могут начать перекусывать. Такая путаница объясняется эволюционными механизмами, побуждающими тело запасаться калориями на всякий случай при малейших изменениях условий существования. Чтобы предотвратить это и обуздать тягу к еде и сахару, специалисты рекомендуют регулярно пить воду.