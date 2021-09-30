Тяга к сладкому: 5 простых способов, которые помогают справиться с ней
Пончики, шоколадки, пирожные, макаруны – тяга к сладкому может быть очень сильной. Иногда людям обязательно нужно съесть что-то сладкое на десерт, чтобы почувствовать себя сытыми, однако ученые констатируют: потребность в сладком редко вызывается реальным голодом, в основном ее провоцирует потребность организма в «награде».
«Тяга к сладкому закрепляется из-за его успокаивающего воздействия на психическое состояние и того факта, что сладким практически невозможно насытиться после одного укуса».
Издание Times Now Digital опубликовало несколько советов специалистов в области здорового питания, которые могут помочь лучше справляться с подобным искушением и лучше контролировать количество поедаемых сластей.
Не пропускайте приемы пищи. Постоянная сытость обеспечивает профилактику болезненного тяготения к сладким продуктам. Эксперты рекомендуют включать в рацион продукты, богатые клетчаткой и белком, чтобы избегать приступов голода, при которых резко обостряется желание съесть что-то сладенькое.
Выбирайте натуральные, здоровые подсластители. Чтобы утолить потребность рецепторов в сладком вкусе, можно есть фрукты, сухофрукты, орехи, темный шоколад.
Высыпайтесь. Недосыпание, по мнению ряда ученых, является одной из основных причин тяги к сладкому. При недосыпе повышается концентрация стрессовых гормонов, а сладкое для организма часто играет роль успокоительного «лекарства» при стрессе.
Следите за потреблением соли. Употребление слишком большого количества соленой пищи тоже может обострять тягу к сахару. Эксперты говорят, что это может быть связано с эффектом нейтрализации вкуса.
Пейте воду. Исследования показывают, что в 62% случаев люди неадекватно реагируют на сигналы жажды и голода – если их организм в реальности испытывает жажду, они могут начать перекусывать. Такая путаница объясняется эволюционными механизмами, побуждающими тело запасаться калориями на всякий случай при малейших изменениях условий существования. Чтобы предотвратить это и обуздать тягу к еде и сахару, специалисты рекомендуют регулярно пить воду.
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