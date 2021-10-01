Снимаем отечность, избавляемся от морщин! Все о массаже ложками

Впервые предложил использовать ложки для массажа лица немецкий врач косметолог Рене Кох. Косметическая процедура проводится с помощью двух ложек. А также двух стаканов — с горячей и холодной водой. Ложками разной температуры разминаются мышцы лица. Это приводит к улучшению питания кожи, оттоку лишней лимфы.Все мы знаем, что процесс неизбежен, но неужели ничего не поделать? А ведь выход есть. Это массаж лица ложками, отзывы и результаты в интернете очень положительные. Давайте узнаем, как его сделать в домашних условиях и какие приборы лучше всего подходят.Массаж лица ложками: как правильно делать в домашних условияхОсобенности техники проведенияКакие инструменты лучше использоватьКак правильно делатьПод кожей нашего лица находится 57 мышц. Задействованы они не все. Те, что находятся без работы, со временем слабеют. Именно так у нас опускаются уголки губ, обвисают щеки и веки. Массаж лица ложками приводит в тонус наши мышцы. А значит подтягивает контур лица, разглаживает морщинки.Впервые предложил использовать ложки для массажа лица немецкий врач косметолог Рене Кох. Косметическая процедура проводится с помощью двух ложек. А также двух стаканов — с горячей и холодной водой. Ложками разной температуры разминаются мышцы лица. Это приводит к улучшению питания кожи, оттоку лишней лимфы.Особенности техники проведенияОптимальным проводить процедуру ежедневно, сразу после умывания. Нагревать и охлаждать ложки можно под струей воды. Техника манипуляций разная: постукивание, поглаживание, надавливание. Главное без фанатизма.Отечность, синяки под глазами, успокоить раздраженную кожу помогут холодные ложки.Избавиться от мимических морщин, подтянуть контур, кожу на шее — разогретые ложки.Нагревать их можно до 50 ?С. Столовый прибор не должен обжигать лицо. Массаж должен быть комфортным.Перед тем, как приступить непосредственно к самой процедуре, нужно выполнить следующее:Столовые приборы для массажа следует перед каждым сеансом обеззараживать. Хранить их лучше отдельно от другой посуды.Лицо перед сеансом нужно очистить, руки вымыть.Крем или масло наносить так, чтобы ложки плавно скользили по коже. Во время косметической процедуры кожу нельзя растягивать.Столовые приборы должны скользить только по массажным линиям лица.Нажимать на кожу нужно легко, давить сильно не нужно. Это позволит избежать синяков и травм сосудов.Что касается частоты сеансов – все зависит от целей. Если есть отечность, можно делать ежедневно, с утра, по 5 мин. Если цель подтянуть контур и убрать мелкие морщины – курс 10-15 сеансов. При этом процедура будет более длительной.Хорошо во время манипуляций использовать разные лифтинг гели, крема. После процедуры нанесите питательный крем. Попутно не повредит витаминный комплекс. После курса делают перерыв. Его продолжительность зависит от состояния кожи. Если вас что-то не устраивает – курс повторяют.У данного вида косметической процедуры есть противопоказания. Его нельзя делать, если есть высыпания и воспаления на коже. Если вы себя плохо чувствуете. Воспаленные лимфоузлы также являются противопоказанием. Избегайте мест с сосудистыми звездочками, их массировать нельзя. При заболеваниях носоглотки процедуру тоже лучше не делать.Какие инструменты лучше использоватьМногих интересует какими ложками можно проводить манипуляции? Серебряные приборы предпочтительнее. Серебро – антисептик и антиоксидант. Оно помогает питательным веществам проникать глубоко в кожу. Это улучшает ее питание. Если таких ложек у вас нет, подойдут из нержавеющей стали или пластика. Приборы могут быть холодными, теплыми или комнатной температуры. В чашку с холодной водой желательно положить лед. Во второй должна быть горячая вода.Размеры столовых приборов подбираются индивидуально. Начните с чайной ложки, попробуйте десертную, затем столовую. Вы сами поймете какие из них использовать удобнее.По времени — лучше с утра. Это позволит снять отечность и приведет кожу в тонус. Если утром не успеваете, можно сделать и перед сном. Но не позже как за 2 часа до того, как ляжете в постель. Иначе можете получить отеки.Как правильно делатьПеред началом проведения массажа, рекомендую посмотреть обучающее видео для начинающих.Снятие отечности век и мешков под глазамиОхладите столовый прибор. Для этого можно использовать холодную воду или кубики льда. Начинать нужно у внутреннего угла глаза. Не менее 5 раз проводите ложкой по верхнему веку. Точнее по надбровной дуге.Двигайтесь от носа. После, не менее 5 раз ведите вдоль нижнего века. Теперь прибор должен двигаться к носу. Движения должны быть плавными, нажим небольшой. Периодически ложку охлаждайте.Носогубные складкиЧтобы разгладить носогубные складки, двигайте по ним ложкой снизу-вверх. Как бы приподнимая их. Следите чтобы кожа не растягивалась. Для отведения лимфы ведите ложку от носа вверх по щекам, до виска. Затем от уголков рта в сторону ушных мочек. Обязательно отводите лимфу после нескольких движений по одной линии. Повторять манипуляции нужно по несколько раз. Когда вы хорошо освоите эту технику, можно попробовать круговые движения по линиям.Усилить эффект процедуры помогут надутые щеки. Надуйте их и пройдитесь по носогубным складкам слегка постукивая ложками. Используйте сначала горячий столовый прибор, затем холодный. Процедуру следует повторить 3-5 раз. Не забывайте чередовать ложки.Морщины на лбуЕсли у вас морщины на лбу используйте ложки, намазанные массажным маслом. Их нужно разместить над бровями.По 10 раз круговых движений ложкой в одну и другую сторону.Дальше возьмите две ложки, наложите их одна под другой и плавными движениями перемещайте их одна над другой. Повторите 10 раз.Две ложки сведите вместе между бровями. Разводите их в стороны к вискам. Движения должны быть расслабляющими и спокойными. Повтор 10 раз.Можно чередовать теплые и холодные столовые приборы.Моделирование овала лицаДля корректировки овала лица ложки направьте друг к другу. Затем с усилием массажируйте мышцы нижней челюсти. Каждая ложка должна двигаться от подбородка к уху. Далее, выполняйте не менее 3 массажных движений по нижнечелюстным мышцам. Эффект будет лучше, если их напрячь. Это можно сделать, если во время массажа произносить звук Е. После процедуры не забудьте отвести лимфу.Коррекция подборкаДля коррекции подбородка, нагреваем ложки и располагаем их под ним. Столовые приборы должны быть в горизонтальном положении. Подбородочные мышцы нужно напрячь. Для этого выдвиньте немного вперед нижнюю челюсть. Произнесите М. Затем не спеша с нажимом ведите ложки в стороны и вверх от середины подбородка.Достаточно 3-4 движений и отводим лимфу. Затем все снова повторяем. Время косметической процедуры вы определяете сами. Достаточно 5 минут для проблемной зоны. Если есть возможность сделать больше повторений – делайте.Ну вот, теперь понятно для чего придумали ложки – с ними вы сможете долго оставаться молодыми и красивыми.