Новый анализ крови улучшит диагностику повреждений мозга

Исследователи разработали сверхчувствительный анализ крови, способный повысить точность выявления опасных для жизни повреждений головного мозга. Его также можно использовать при прогнозировании исхода лечения этих травм и при выявлении подверженных риску старческого слабоумия.Учёные из Имперского колледжа Лондона разработали новый анализ крови для отслеживания повреждений мозга у людей, столкнувшихся с черепно-мозговыми травмами. Подобного рода анализы дают важнейшую информацию, которую можно сравнить разве что с результативностью магнитно-резонансной томографии. Но если проведение МРТ требует очень дорогостоящего оборудования и высококлассных специалистов, которые есть далеко не везде, то анализы крови - это более экономичный и доступный способ диагностики. И применять их можно буквально повсюду, для этого требуется простое лабораторное оборудование.Исследователи оценивали уровень белковых биомаркеров в крови, что позволяет более просто и точно прогнозировать клинические результаты и выявлять людей с повышенным риском старческого слабоумия. Последствия многих черепно-мозговых травм трудно оценить заранее, нужны более точные диагностические тесты.Работа британских учёных показывает, что измерения уровня белка нейрофиламента свет полипептида после травм головы позволяет предсказать риск развития долгосрочных проблем с мозгом. Особенно важно это при спортивных черепно-мозговых травмах. В будущем исследование должно показать, пригодится ли данный анализ для выявления лиц с высоким риском развития старческого слабоумия. Нервные клетки при травмах мозга могут серьезно пострадать, что приведёт к повреждениям аксонов, передающих электрические сигналы. Выявление этих повреждений является наилучшим методом предсказания клинического исхода и выздоровления, но до последнего времени оценивать их врачам было сложно. Новый анализ крови поможет решить эту задачу.