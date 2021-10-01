Экстракт герани для похудения: стоит ли покупать?

Всегда есть люди, которые хотят сбросить вес или набрать мышечную массу. Классические способы требуют огромное количество времени и не гарантируют результат. Мало кто знает, но существуют безопасные спортивные добавки, которые могут ускорить процесс и оставить вас довольными. Сегодня мы поговорим про один из разновидностей спортивного питания таблетки герань.Что такое экстракт герани?Другое название - DMMA. Это препарат, который стимулирует ЦНС. С помощью него повышается активность, увеличивается энергия. Эффект применения похож на кофеин, но достигается другим методом. Получаются таблетки из травы, которая веками широко использовалась в древнекитайской фитотерапии. Однако этот чистый синтетический вариант следует считать гораздо более мощным по своим свойствам.Когда-то он часто использовался в добавках, продаваемых как термогеники (сжигатели жира) и перед тренировками из-за его эффектов, подавляющих аппетит и усиливающих энергию. Также сообщается, что он улучшает концентрацию внимания, память и внимание; повысить болевой порог; и снизить уровень воспринимаемой нагрузки.ДМАА входит в состав добавок, поскольку герань является веществом с меньшим влиянием на центральную нервную систему, чем амфетамин, но также имеет меньшее влияние на периферическую нервную систему, чем эфедрин. Можно сказать, что это что-то среднее между этими двумя веществами. Другими словами: субъективные эффекты имеют более центральный, чем периферический характер, что приводит к более приятному эффекту стимуляции.Как работает DMAA?Деятельность DMA строго связана с его построением. Метилгексанамин представляет собой алифатический амин с 7 атомами углерода и простой цепной структурой. В положении альфа-углерода присоединена метильная группа, которая позволяет соединению работать как ингибиторы обратного захвата катехоламинов, особенно норадреналина. Кроме того, эта группа ускоряет проникновение в центральную нервную систему через это соединение. Подавление обратного захвата норадреналина заключается в нарушении активности переносчика этого вещества, в результате чего увеличивается внеклеточное накопление норадреналина. Лекарства из этой категории используются для лечения, например, нарколепсия. Потенциал привыкания у таких агентов невелик из-за отсутствия влияния на дофамин и, по той же причине, системы вознаграждения.Безопасность и дозировкаМы начинаем с дозы 20-30 мг и нет смысла превышать 60-80 мг. Исследований, связанных с дозировками, не проводилось, однако это те количества, которые обычно предлагаются в добавках. Дозировки выше 50 мг для некоторых пользователей могут оказаться «неприятными». Если для достижения оптимальной стимуляции требуется более высокая доза, следует позаботиться о состоянии надпочечников и, когда возникнет необходимость, применить терапию адаптогенами, чтобы снизить толерантность и восстановить эти железы.ПобочкиДиметиламиламин не советуется принимать внутрь. Поскольку считается, что он действует как стимулятор, есть опасения, что он может увеличить вероятность серьезных побочных эффектов, таких как учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, и увеличить вероятность сердечного приступа или инсульта.Согласно клиническим исследованиям, прием продукта, содержащего диметиламиламин и другие ингредиенты, увеличивает частоту сердечных сокращений и артериальное давление.Было несколько сообщений об опасных побочных эффектах, включая инсульт, состояние, называемое лактоацидозом, сердечным приступом и смертью у людей, принимавших диметиламиламин в огромных количествах.Сегодня мы разобрались с тем, что такое экстракт герани. Надеемся, что теперь вы понимаете что это и то, что при оптимальных дозах вы можете не переживать про побочные действия.