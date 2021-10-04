Врач-кардиолог рассказала о пользе определенных масел в возрасте после 40 лет
Врач-кардиолога поделилась мнение о том, что после 40 лет в рационе должны присутствовать растительные масла.
Оливковое, льняное, конопляное масла являются богатым источником полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, известных своим положительным и оздоровительным воздействием на сосудистую систему. В частности, их прием считается полезным, когда имеется проблема с повышенным холестерином.
«Если не очень хороший холестерин в крови, то рекомендуется сделать упор на прием омега-3».
Кореневич уточнила, что в возрасте после 40 лет данные жирные кислоты являются полезными в целом, даже если холестерин у человека в норме. Их адекватное потребление ассоциируется с низким риском воспаления, что улучшает защиту от повреждений сердца, сосудистой ткани, кожи.
В целом, считает специалист, в среднем возрасте следует проверяться у врачей на наличие возможного дефицита каких-то конкретных нутриентов, витаминов, минералов – и восполнять его при необходимости.
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