Врач-кардиолог рассказала о пользе определенных масел в возрасте после 40 лет

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Кардиолог Анна Кореневич отмечает, что употребление в пищу определенных растительных масел дает эффект профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Врач-кардиолога поделилась мнение о том, что после 40 лет в рационе должны присутствовать растительные масла.Оливковое, льняное, конопляное масла являются богатым источником полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, известных своим положительным и оздоровительным воздействием на сосудистую систему. В частности, их прием считается полезным, когда имеется проблема с повышенным холестерином.«Если не очень хороший холестерин в крови, то рекомендуется сделать упор на прием омега-3».Кореневич уточнила, что в возрасте после 40 лет данные жирные кислоты являются полезными в целом, даже если холестерин у человека в норме. Их адекватное потребление ассоциируется с низким риском воспаления, что улучшает защиту от повреждений сердца, сосудистой ткани, кожи.В целом, считает специалист, в среднем возрасте следует проверяться у врачей на наличие возможного дефицита каких-то конкретных нутриентов, витаминов, минералов – и восполнять его при необходимости.