Стало известно об изменении в скорости распространения covid-19
Ученые проведи эксперимент, в ходе которого подопытных животных помещали в трубы, заполненные воздухом с частицами вируса. При этом, емкости были разного размера, и содержали разные штаммы ковида. Как оказалось, новые разновидности распространялись гораздо быстрее, чем их изначальная версия.
Кроме того, ученые отметили и тот факт, что зона поражения передачи воздушно-капельным путем стала более обширной.
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