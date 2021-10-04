Стало известно об изменении в скорости распространения covid-19

Американские научные деятели выяснили, как с течением мутаций изменилась скорость распространения коронавируса.Ученые проведи эксперимент, в ходе которого подопытных животных помещали в трубы, заполненные воздухом с частицами вируса. При этом, емкости были разного размера, и содержали разные штаммы ковида. Как оказалось, новые разновидности распространялись гораздо быстрее, чем их изначальная версия.Кроме того, ученые отметили и тот факт, что зона поражения передачи воздушно-капельным путем стала более обширной.