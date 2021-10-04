Бросаем курить: как отказ от сигарет влияет на тело через 20 минут, год и десятилетие

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Преимущества отказа от курения наше тело ощущает очень быстро, поскольку происходит очищение легких и нормализуется артериальное давление.Примерно восемь миллионов человек во всем мире ежегодно умирают от болезней, связанных с курением. Многие люди осознают пагубность пристрастия к сигаретам и хотели бы покончить со своей привычкой. Чтобы решение бросить курить стало более весомым, врачи указывают на те оздоровительные эффекты, которые возникают при отказе от сигарет. Ученые констатируют, что состояние тела улучшается уже спустя 20-30 минут.Вот что происходит с организмом человека, который бросает курить.От 20 до 30 минут. Польза для здоровья ощущается практически сразу. Через двадцать минут-полчаса кровяное давление несколько снижается (у курильщиков оно повышено), руки и ноги начинают нагреваться по мере улучшения кровообращения.8 часов. Через восемь часов легкие начинают интенсивно очищаться от загрязнения, оставшегося после курения. Из организма выводится окись углерода, что позволяет легким активнее освобождаться от слизи по мере повышения уровня кислорода.48 часов. Через два дня у бывшего курильщика улучшаются обоняние и чувство вкуса.72 часа. Три дня спустя преимущества более здорового дыхания становятся еще ощутимее. Бронхи в легких начинают расслабляться, и вся дыхательная система функционирует эффективнее.От 2 до 3 месяцев. Если бросившему курить удалось продержаться два месяца, это значительно улучшает кровообращение тела, а также работу легких – организм в результате становится более выносливым.От 1 до 9 месяцев. Характерный для курильщиков кашель утихает, проходит заложенность носовых пазух. Функция легких продолжает улучшаться благодаря их очищению и поддержанию в чистом состоянии без табачного дыма. Благодаря оздоровлению легких тело эффективнее наполняется кислородом – это способствует повышению уровня энергии, производительности.Год. Через год после того, как курильщик бросит курить, начинают проявляться серьезные преимущества. Риск сердечных заболеваний снижается вдвое по сравнению с курящим человеком.5 лет. Риск пострадать от инсульта становится таким же, как и у некурящих людей. Риск рака ротовой полости, горла и пищевода снижается вдвое, риск рака шейки матки у женщин снижается до уровня некурящих.10 лет. Риск рака легких снижается вдвое по сравнению с курильщиком. Подверженность заболеванию раком поджелудочной железы сокращается до уровня некурящих людей.15 лет. Спустя пятнадцать лет после отказа от сигарет вероятность сердечных заболеваний (включая инфаркт), а также преждевременной смерти становится такой же, как у тех, кто никогда не курил.