8 натуральных средств, которые помогут при воспалении почек

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Воспаление почек, или нефрит, — это широко распространенное недомогание. Оно почти всегда связано с высоким уровнем токсинов в организме, повышенным уровнем мочевой кислоты или каким-либо другим хроническим заболеванием.Как правило, это заболевание лечат антибиотиками под наблюдением врача. После того, как нефрит вылечен, очень важно заботиться о правильном питании и придерживаться здорового образа жизни в целом. Мы уверены, что эти простые рецепты помогут вам улучшить свое состояние.1. Настой крапивыКрапива обладает двумя явными преимуществами при лечении нефрита: она выводит токсины из организма и укрепляет почки. Вы можете принимать настой крапивы два раза в день, чтобы очистить кровь и снизить накопление токсинов в почках.Понадобится: 1 чайная ложка листьев крапивы (5 г), 500 мл воды.Способ приготовления:Это очень просто. Вскипятите половину литра воды, добавьте к ней 5 г листьев крапивы и оставь настаиваться.Принимайте настой комнатной температуры, один стакан утром, а другой — после обеда.Этот настой поможет вылечить воспаление почек.2. Натуральный морковный сокДаже такое простое средство, как обычный морковный сок, поможет вам справиться с воспалением почек. Им хорошо дополнять лекарственные препараты, которые вам назначил доктор.Морковь содержит множество витаминов, которые укрепляют и очищают почки. Обратите внимание на то, как правильно готовить этот вкусный сок.Понадобится: 1 морковь, сок половинки лимона, 1 стакан воды (200 мл), 1 столовая ложка меда (25 г) (по желанию).Способ приготовления:Для начала помойте и почистите морковь.Выжмите сок из половинки лимона.Выжмите сок из одной крупной моркови.Смешайте воду, лимонный и морковный сок до однородности. Вы можете слегка подсластить его медом.Каждое утро выпивайте этот сок на голодный желудок, чтобы вылечить инфекцию.3. Клюквенный сокКлюквенный сок — это натуральное очищающее средство, которое уничтожает бактерии и лечит инфекции мочевыводящих путей.Вы можете готовить такой сок каждый день (лучше всего пить свежевыжатый). Соки в коробках из супермаркета содержат слишком много сахара и искусственных добавок, поэтому они теряют большую часть своих полезных свойств.4. Настой имбиряИмбирь содержит противовоспалительные вещества. Это натуральное средство, которое отлично лечит воспаление почек благодаря способности ингибировать простагландины, которые вызывают воспалительные процессы.Каждый день готовьте простой настой из половины чайной ложки имбиря и стакана воды. Вы сразу же почувствуете облегчение.5. КверцитинЕсли вы никогда раньше не слышали о кверцитине, вам достаточно знать, что это флавоноид и натуральное противовоспалительное вещество, которое содержится в фруктах и овощах. Оно уничтожает вредные бактерии и стимулирует очищение организма от токсинов.Если вы страдаете от нефрита или воспаления почек, обязательно ешьте следующие продукты:Лук.Чеснок.Яблоки.Груши.Черешню.Брюссельскую капусту.Шпинат.Манго.6. Красный виноградВсе сорта винограда богаты антиоксидантами и витаминами А и C, но особенно богат ими красный виноград. Эти вещества быстро лечат воспаление и инфекции почек и мочевыводящих путей.Обязательно ешьте виноград вместе с кожицей, в которой содержится большая часть полезных веществ.7. Настой петрушкиВозможно, на вкус он не самый приятный, зато он отлично очищает организм, активирует функцию почек и борется с инфекциями и воспалением.Мы рекомендуем вам взять на вооружение этот рецепт.Понадобится: 1 чайная ложка петрушки (5 г), 1 литр воды, 1 столовая ложка меда (25 г).Способ приготовления:Доведите литр воды до кипения и добавьте к ней 5 г петрушки.Оставьте настой на 20-25 минут.После этого добавьте к нему 25 г меда, чтобы улучшить вкус.Перелейте настой в стеклянную бутылку и храните его в темном месте вдали от прямых солнечных лучей. Пейте в течение дня.Принимайте этот настой три дня подряд.8. Физические упражнения на свежем воздухеИнфекция почек заставляет нас чувствовать себя усталыми и измотанными. Если у вас есть такая возможность, старайтесь каждый день бывать на свежем воздухе. Гуляйте в парке, в лесу или по пляжу.Свежий воздух позволит быстро вылечить инфекцию и ускорить выздоровление. Вы перестанете быстро уставать и сможете наслаждаться спокойствием.