Вакцину от коронавируса связали с ещё одним редким побочным эффектом

Вакцина против коронавируса от компании Johnson & Johnson, как теперь установлено, может вызывать и ещё одно угрожающее жизни тромбообразование в кровеносной системе. Об этом заявили эксперты из Европейского медицинского агентства, категорически не желающие признавать российский «Спутник V».Однокомпонентная вакцина против COVID-19 от компании Johnson & Johnson связана с ещё одним редким расстройством свёртываемости крови, как заявили регуляторы из Евросоюза. Причём эти тромбы могут быть смертельными. Речь идёт о венозной тромбоэмболии, которая теперь будет официально включаться в список возможных осложнений данной вакцины. Ранее её связали с аналогичным побочным эффектом под названием синдром тромбоцитопении.Венозная тромбоэмболия обычно начинается из-за тромба, возникшего в вене ноги, руки или паховой области. Оттуда он уже добирается до лёгких и блокирует их снабжение кровью. Если не брать использование вакцин, венозная тромбоэмболия чаще всего вызывается травмами или нехваткой подвижности у прикованных к постелям пациентов. Европейское медицинское агентство заявило, что большинство тромбов произошли в мозге и брюшной полости, они являлись следствием уколов препарата от AstraZeneca под названием Vaxzevria, который также исследуется на предмет развитие аналогичных проблем.Возможным объяснением сочетания тромбов и низкого количества тромбоцитов в крови является иммунная реакция, которая вызывает состояние, похожее на то, что наблюдается с пациентов на гепарине. Эксперты также рекомендуют добавить в число побочных реакций вакцины от Johnson & Johnson ещё и иммунную тромбоцитопению - расстройство, которое вызывается ошибочным натиском организма на тромбоциты. Оно приводит к кровотечениям