Полезные продукты при воспалительном процессе

Противовоспалительная диета позволит повысить качество жизни, снять воспаление различного характера, а также следить за своим весом.Наверняка вам хотя бы однажды приходилось сталкиваться с воспалительным процессом в организме. Даже обычная слабость и плохое самочувствие замедляют нашу реакцию, а усталость не позволяет жить активной жизнью, и в такие дни нужно особенно обращать внимание на то, что мы едим.Воспаление – это естественная защитная реакция тела, направленная на защиту организма от токсичных веществ: вирусов, избыточного инсулина, инфекций, чужеродных элементов. Хотя воспаление и является защитным механизмом, это вовсе не означает, что этот процесс идет нам во благо. Когда воспаление становится хроническим, от него начинают страдать здоровые клетки нашего тела, что может привести к диабету, ревматоидному артриту, красной волчанке и другим, не менее опасным заболеваниям.Повторяющиеся воспаления ускоряют процесс старения, а также увеличивают риск возникновения таких проблем и заболеваний, как ожирение, изменение артериального давления, диабет, артрит, болезнь Альцгеймера, сердечнососудистые заболевания.Однако при правильном подходе к питанию этих неприятностей вполне можно избежать.Продукты с высоким содержанием жирных кислот Омега-3Согласно исследованию, опубликованному в журнале American Journal of Clinical Nutrition, продукты с высоким содержанием жирных кислот Омега-3 являются идеальным средством для борьбы с воспалениями. Главное – не злоупотреблять продуктами с содержанием жирных кислот Омега-3, это может вызвать обратный эффект. В этом случае начинается выработка гормонов эйкозаноидов, которые вызывают хроническое воспаление.Какие же продукты рекомендуется включить в свой рацион: голубые виды рыб, лосось, грецкие орехи, семена чиа, тыквенные семечки, цитрусовые.Цитрусовые и воспалениеЦитрусовые отличаются высоким содержанием витамина С, витамина Е и флавоноидов, а эти вещества сокращают воспалительные процессы в тканях. По словам врачей, употребление одного грейпфрута в день позволяет снизить уровень с-реактивного белка, который является индикатором воспалительных процессов.Польза томатовТоматы богаты ликопином, который является мощным антиоксидантом и приносит большую пользу нашему здоровью. Эти овощи являются источником различных минеральных солей и витаминов, в особенности А и С, которые нормализуют работу пищеварительной системы, очищают наш организм и борются с инфекциями.Крупнолистные овощиГлавным образом к крупнолистным овощам относят шпинат и брокколи. Эти овощи очень полезны: они богаты витамином К, который необходим для лечения воспалений.О пользе черного рисаЧерный рис помогает избавиться от воспалений, вызванных аллергией или астмой. Это происходит из-за того, что этот злак снижает на 30% выработку гистамина. Также в черном рисе содержится большое количество антиоксидантов и минералов, которые помогают поддерживать нормальный вес, заботятся о здоровье сердца, предотвращают появление диабета и снабжают организм большим количеством энергии.ИмбирьГлавным оружием имбиря против воспалений в организме является гингерол – вещество, благодаря которому имбирь и имеет свой пряно-горьковатый вкус. Оно расширяет сосуды и улучшает кровообращение, в том числе и в области воспаления, тем самым его заметно уменьшая.ЧерникаЧерника оказалась в списке полезных противовоспалительных продуктов из-за ресвератрола – антивоспалительного питательного вещества, а также по причине низкого содержания сахара и отличного вкуса. Это хороший антиоксидант, имеющий свойство усиливать способность мембраны клетки пропускать питательные вещества и химикаты из одной клетки в другую.Куркума (куркумин)Куркума – желтый корень, молотый вид специи, содержащий один из наиболее сильных природных антиоксидантов – куркумин. Широко применяемый в медицине в Китае и в Индии, этот корень проник на Запад сравнительно недавно. При регулярном употреблении эта специя хорошо помогает при болях в суставах. Также куркумин обладает уникальным противовоспалительным действием на глаза. Регулярное употребление этой приправы, а также карри, где куркума является основным компонентом, способно уменьшить воспаление радужной оболочки глаза и защитить сетчатку от воздействия солнечных лучей.