Названы болезни, на которые могут указывать неприятных запах изо рта

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Не стоит игнорировать этот симптом.Неприятный запах изо рта, или галитоз, – это лишь симптом, указывающий на другие заболевания или патологические состояния. На своей странице в социальной сети гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Мирошниченко рассказала о заболеваниях, на которые может указывать неприятный запах изо рта.Основными причинами появления неприятного запаха могут быть:нарушение баланса микрофлоры в полости рта при запущенном кариесе, пародонтозе, гингивите, значительном зубном налете и др.;патология слюнных желез;пристрастие к сигаретам и спиртным напиткам;болезни желудочно-кишечного тракта;патология ЛОР-органов;заболевания органов дыхания;патологии эндокринной системы и др.Врач отметила, что есть специфические запахи, которые характерны для определенных заболеваний. Среди заболеваний желудочно-кишечного тракта, обуславливающих неприятный запах изо рта, она выделила язвенную болезнь желудка и ДПК, гастрит, ГЭРБ, пилоростеноз, пилороспазм, злокачественные новообразования, наличие бактерии Хеликобактер пилори, заболевания печени и желчевыводящих путей, энтероколит, нарушение баланса микробиома кишечника (дисбактериоз).«Гастриты, язвенная болезнь, наличие Хеликобактер пилори сопровождаются кислым и сероводородным запахом. Неприятный горьковатый запах вызывают проблемы с печенью, желчным пузырем и желчевыводящими путями. Ужасный гнилостный запах появляется при непроходимости кишечника, некоторых видах дисбактериоза, новообразованиях. Запах сырой печени часто мучительно преследует больных раком поджелудочной железы», – сообщила Ирина Мирошниченко.