Проверенные временем натуральные средства при анемии

Если вам мешают жить непонятная слабость, общий упадок сил, беспричинные головные боли, накатывающие головокружения и вы испробовали все, что могли, чтобы вернуть себя в привычную физическую форму, а облегчения не наступило - может быть, стоит задуматься о малокровии, или анемии.При данном состоянии на помощь придут средства народных целителей. Для улучшенного усвоения железа народные лекари рекомендовали употреблять настои из трав, пишет врач Юлия Попова в книге «Малокровие: самые эффективные методы лечения».Рецепт 1Смешайте по 1 ст. ложке листьев крапивы, корня одуванчика, цветков тысячелистника, залейте стаканом кипятка, настаивайте 3 часа, процедите. Пейте по 1/4 стакана за 20 минут до еды в течение двух месяцев.Рецепт 2Смешайте по 1 ст. ложке листьев кипрея и крапивы, цветущих верхушек гречихи. Залейте 3 ст. ложки смеси 2 стаканами кипятка, настаивайте 3 часа, процедите. Пейте по 1/2 стакана за 20 минут до еды в течение двух недель. Через неделю повторите курс лечения.Рецепт 3Смешайте 1 ст. ложку травы тысячелистника и 3 ст. ложки травы полыни. Залейте стаканом кипятка столовую ложку сбора, настаивайте 40 минут, процедите. Пейте в течение месяца по 1 ст. ложке за 20 минут до еды.Также при малокровии полезно есть свежие плоды кизила, пить свежий сок одуванчика, употреблять протертую морковь, сваренную в молоке, почаще лакомиться свежими ягодами земляники, регулярно употреблять вареную свеклу.Чеснок – лучшее средство от малокровия. Тем, кто не может его есть сырым, рекомендуется чесночная настойка: очистить и вымыть 250 г чеснока, залить его 1 л чистого спирта и настоять три недели. Принимать по 1 ч. ложке три раза в день, по желанию запивая молоком.Полезно употреблять в качестве поливитаминного средства настой рябины: залить 2 стаканами кипятка 2 ч. ложки плодов, настоять в течение 1 часа, затем добавить по вкусу сахар и пить три-четыре раза в день по 1/2 стакана.Настой плодов шиповника и земляники лесной (плодов и листьев) надо принимать по 1/4 —1/2 стакана три раза в день. Отвар листьев земляники лесной принимают по 1 стакану в день. Они богаты железом, медью, марганцем, кобальтом, аскорбиновой кислотой, рибофлавином, органическими кислотами, что обеспечивает их гемостимулирующее действие. Для приготовления настоя 1 ст. ложку сбора из указанных трав и плодов (предварительно измельченных) заливают стаканом кипятка, настаивают в течение 2—3 часов, процеживают.Г.Тиморева в книге «Малокровие: лечение народными средствами и другие рецепты народной медицины» приводит следующие рецепты.Зверобой – 3 ст. ложки, крапива глухая – 2 ст. ложки, яснотка, цветы, – 2 ст. ложки, ежевика, лист, – 2 ст. ложки. Все измельчить, хорошо смешать и залить 3 стаканами кипятка. Настоять, укутав, 3 часа, процедить. Принимать по 1 стакану три раза в день, горячим.Залить 5 ст. ложек измельченных плодов шиповника 1 л воды. Кипятить 10 минут. Укутать на ночь. Пить как чай в любое время суток с чем угодно. Прекрасно очищает кровеносную систему, улучшает обмен веществ.Морковь. Ежедневно утром натощак съедать 100 г тертой моркови со сметаной или растительным маслом.Рябина. Настой плодов употребляют как напиток, в котором смешана богатейшая коллекция витаминов. Для приготовления «правильного» настоя достаточно двух чайных ложек ягод на два стакана кипятка. Настаивать рекомендуется в течение часа. Затем, добавив сахар, пить весь световой день малыми порциями.Лист крапивы, цветки тысячелистника, корень одуванчика (всего поровну). Заварить 1 ст. ложку смеси 11/2 стакана кипятка, настоять 3 часа, процедить. Выпить за сутки в три-четыре приема за 20 минут до еды. Курс лечения – восемь недель.Лист крапивы, цветущие верхушки гречихи, лист кипрея (всего поровну). Заварить 3 ст. ложки смеси 2 стаканами кипятка, настоять 3 часа, процедить. Выпить за сутки в три-четыре приема за 20 минут до еды. Курс лечения от шести до восьми недель.Лист крапивы, лист березы (поровну). Заварить 2 ст. ложки смеси 11/2 стакана кипятка, настоять 1 час, процедить, добавить 1/2 стакана свекольного сока. Выпить за сутки в три- четыре приема за 20 минут до еды. Курс лечения – восемь недель.Отдельно натертую редьку, морковь и свеклу по очереди отжать, равные части сока собрать в темную бутыль, не очень плотно обмазать горлышко тестом, поставить бутыль в духовку для томления, но не более чем на 3 часа. Полученную целебную жидкость принимать в течение трех месяцев по 1 ст. ложке три раза в день до еды.Для лечения анемии врачи также рекомендуют следующие травы и сборы.Девясил высокий (корень) – 60 г, клевер красный (цветки) – 140 г, копытень европейский (трава) – 80 г, крапива двудомная (трава) – 140 г, мята перечная (трава) – 100 г, подорожник большой (трава) – 100 г, укроп огородный (семена) – 20 г, черника обыкновенная (лист) – 60 г.Принимать сбор рекомендуется два-три месяца. Отдельно или дополнительно к нему при анемии рекомендуют следующие растения: корень аира, плоды или листья грецкого ореха, порошок травы татарника, экстракт элеутерококка.Смешать в равных частях по весу порошок листьев крапивы двудомной – 3 части, цветочную пыльцу – 1 часть, мед – 2 части. Принимать для лечения анемии по 1 ч. ложке три раза в день за 30 минут до еды, запивая водой.Взять полынь майского сбора и залить ее водкой. Настаивать 21 день в сухом, полутеплом, темном месте. Пить – капля настойки на один наперсток воды – по утрам раз в день натощак.Приготовить отвар из корня одуванчика лекарственного: 5 г на 200 мл кипятка. Настаивать 20 минут, процедить. Принимать по 50 мл за 30 минут до еды.Принимать по 50—100 мл ежедневно сок листьев одуванчика (сбор в начале цветения).Приготовить настой из зрелых ягод черники: 5 г на 200 мл кипятка. Принимать по 2 ст. ложки три раза в день.Употреблять в пищу круглый год зелень петрушки.СоколечениеВ лечении анемии широко используются различные соки и их смеси. Приведем несколько рецептов соколечения.Смешать свежеотжатый сок свеклы и моркови в соотношении 1 : 3 и пить по 1/2 —2/3 стакана три-четыре раза в день перед едой при заболеваниях крови и кроветворных органов.Пить по половине или целому стакану березового сока три-четыре раза в день при анемии, а также при весенней усталости.Выпивать по 30 мл свекольного сока перед едой в течение нескольких месяцев. Кобальт, имеющийся в свекле в значительных количествах, используется микрофлорой кишечника человека и животных для синтеза витамина В12. В свою очередь, этот витамин и фолиевая кислота необходимы для образования эритроцитов.Приготовить сок из свежих огурцов, свеклы, моркови и смешать в равных количествах. Принимать по 1/2 стакана за 20—30 минут до еды три раза в день.Пить сок дыни по 1 стакану два-три раза в день при анемии и упадке сил.Приготовить настойку чеснока: очистить 300 г чеснока, пропустить его через мясорубку, залить в большой бутыли 1 л спирта, настоять два-три недели и принимать по 20 капель в 100 мл молока три раза в день при малокровии. Более действенно употреблять сам чеснок по четыре-пять зубчиков натощак утром и вечером перед сном.Сок редьки, моркови и свеклы смешать в равных количествах и принимать по 1 ст. ложке три раза в день перед едой. Курс лечения составляет два-три месяца.