Медики назвали неожиданный способ уберечься от инсульта

Ученые обнаружили, что на большой высоте риск инсульта снижается.Чем выше над уровнем моря живет человек, тем ниже его риск столкнуться с острым нарушением мозгового кровообращения. Также проживание в горной местности сокращает и риск смерти от инсульта, считают ученые, пишет The Daily Mail.Инсульты – вторая ведущая причина смерти во всем мире и третья по значимости причина инвалидности, ежегодно с ними сталкиваются более 16 млн человек по всему миру. В течение жизни инсульт грозит каждому шестому мужчине и каждой пятой женщине.Проживание в горах дает нам не только чистейший воздух, крайне полезный для самочувствия, но и дополнительные преимущества для здоровья мозга. Ранее ученые уже обращали внимание, что жители высокогорных областей сталкиваются с инсультами реже, однако в достаточной степени это не изучалось.Теперь исследователи из Эквадора проанализировали истории болезни более 100 000 пациентов в стране, которые были госпитализированы или умерли от инсульта. Их разделили на две группы, в зависимости от того, на какой высоте они постоянно проживали.Исследование показало, что люди, живущие ниже уровня 2 500 м над уровнем моря, чаще сталкивались с инсультами. Вероятность госпитализироваться или умереть от этого тяжелого расстройства в работе мозга у них также вырастала. А вот если люди жили в высокогорной местности, то этот риск падал.Пока неясно, почему существует такая разница, отмечают исследователи. Возможно, люди в горных районах ведут более здоровый образ жизни или там лучше экологическая обстановка.