Ученые выяснили, как отличается мужское и женское восприятие цветов

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Еще одно отличие мужчин и женщин.Часто можно услышать утверждение о том, что мужчины и женщины смотрят на вещи по-разному. Оказалось, что это в буквальном смысле соответствует действительности.Ученые выяснили, что в зависимости от пола человек может видеть цвет более или менее ярким. Например, если супруги будут смотреть на оранжевый цвет, мужчине он покажется более красным, чем женщине.Эксперименты, проведенные в Городском университете Нью-Йорка, показывают, что мужчинам также трудно замечать тонкие различия в оттенках желтого, зеленого и синего.Эти открытия были сделаны в результате экспериментов, в ходе которых представителям обоих полов показывали вспышки света и они должны были назвать увиденный оттенок.По словам исследователя, профессора Израэля Абрамова, разница в восприятии не кроется в структуре глаза. Ответ на этот вопрос — в деятельности мозга. Мужской и женский мозг по-разному перерабатывает информацию, полученную в результате созерцания.Исследование, опубликованное в Journal Biology of Sex Differences также показало, что женщины лучше слышат и у них более развито восприятие вкуса и обоняние, а мужчины лучше различают мелкие детали движущихся объектов — эта черта, возможно, сделала наших предков хорошими охотниками.