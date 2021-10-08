Почему мы раздражаемся и как с этим справляться?

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Случаются дни, когда раздражает все: партнер, коллеги, дети… и иногда эти дни затягиваются на недели и даже месяцы. Что делать в таком случае? Как помочь себе вернуть душевный баланс?Говоря о раздражительности, необходимо обратить особое внимание на наше поведение в обществе и проанализировать: это временный этап жизни, связанный с перегрузкой организма, или уже устоявшаяся ярко проявленная черта характера?Если человек раздражителен всегда, это связано с особенностями его темперамента, воспитания, генетическими и психическими особенностями. Если же в норме человек спокоен и вежлив, то раздражительность — скорее всего следствие других факторов. К примеру, таких, как:Нервно-психическое истощение. Это самая распространенная причина раздражительности. Когда наша нервная система истощена, она не может адекватно реагировать на любой, даже самый слабый раздражитель, происходит сбой адаптации и, как следствие, мы погружаемся в состояние невроза.Гормональные сбои. Подобное можно наблюдать во время менструации, менопаузы или беременности у женщин. У мужчин тоже могут быть гормональные сбои, но по другим причинам.Накопившаяся усталость. Особенно часто наблюдается у людей с сильно развитым чувством ответственности, трудоголиков, а также у тех, кто не может сбалансировать режим работы и отдыха.Склонность к негативному мышлению. Часто раздражительность свойственна людям, недовольным своей жизнью: отношениями, работой, окружением.Нездоровый образ жизни. Алкоголь, наркотики, курение пагубно воздействуют на весь организм, а значит, и на нервную систему. В эту же категорию можно отнести и гиподинамию — когда человек ведет малоподвижный образ жизни.Нехватка в организме определенных витаминов. Это могут быть витамины группы Б, а также магний, йод, цинк. Для определения дефицита не лишним будет сдать соответствующие анализы.Пережитый сильный стресс, который вызвал сбой адаптации у человека.Реакция на конкретного человека, который выступает как внешний раздражитель вследствие обиды, разочарования, злости и других токсичных эмоций по отношению к нему.Что поможет нам поддержать себя и свой организм в период повышенной раздражительности?Посещение грамотного специалиста, психолога или психотерапевта, который поможет выявить и устранить истинные причины раздражения.Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, соблюдение режимов питания, сна и бодрствования, работы и отдыха.Сбалансированные спортивные нагрузки. Акцент стоит сделать на увлекательных хобби, которые приносят радость и наполняют энергией.Организация личного пространства для того, чтобы была возможность побыть один на один с собой, когда это необходимо.Использование методик здоровой релаксации, медитативные практики, массаж, спа-процедуры.Общение с близкими людьми, которые дают поддержку, успокоение, любовь.Организация внепланового отдыха и «смена картинки» также пойдут на пользу.Подводя итог, хочу отметить, что очень важно уделять внимание самим себе и проблемам. Чем более человек чуток к себе, чем активнее он готов заботиться о себе в данной ситуации, тем быстрее он сможет изучить причины своей раздражительности и избавиться от нее. А это пойдет на пользу не только ему самому, но и людям, которые его окружают.