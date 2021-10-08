Ученые назвали противодействующий деменции продукт

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В ходе совместной работы американские и индийские ученые выяснили, употребление какого продукта может обеспечивать защиту от деменции.Таким продуктом, по их заключению, выступает базилик. Дело в том, что в его состав входит фенхол — соединение, которое способствует понижению в мозге уровня нейротоксичности. Причем, именно это вещество придает траве всем знакомый яркий запах.Авторы работы выяснили, что воздействуя на микробиом кишечника, фенхол производит стимуляцию некоего рецептора и, таким образом, происходит препятствование скопления в мозге токсичных соединений.