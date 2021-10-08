Диетологи назвали продукты, помогающие улучшить состояние крови

Во многих странах мира первое место в качестве причин смерти занимают сердечно-сосудистые заболевания. Однако во многих случаях можно если не избежать, то хотя бы сократить риск развития таких заболеваний. И не последнее место в этом занимает правильное питание. Как пишет сетевое издание «Актуальные новости», есть ряд полезных продуктов, которые помогают улучшить состояние крови.

Так, очень полезными в этом плане является печень, в особенности, говяжья и куриная. Связано это с тем, что в печень отличается высоким содержанием железа, недостаток которого зачастую приводит к анемии и другим заболеваниям крови. Также в ней содержится гепарин, который профилактически действует на тромбозы и инфаркт миокарда.

Схожий эффект и у жирной морской рыбы, которая очень богата таурином, а он положительно влияет на кровяное давление, нормализуя его.

Из фруктов и овощей диетологи наиболее полезными для улучшения состояния крови считают капусту, свеклу, авокадо, брокколи, цитрусовые и яблоки. Очень полезны для здоровья, в частности, для сердечно-сосудистой системы, также орехи, которые специалисты советуют употреблять с медом.
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