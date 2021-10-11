Врач: для разогрева еды в микроволновке нужно правильно выбирать посуду

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По словам врача Натальи Кругловой, еду нельзя разогревать в микроволновке, используя пластиковые емкости.«Частое использование пластиковых тарелок является ошибкой и может грозить развитием рака», - предупредила в интервью Круглова.Поясняя, что для разогрева еды в микроволновке нужно правильно выбирать посуду, медик посоветовала отдавать предпочтение стеклу. Что касается пластика, из него в пищу при разогревании проникают потенциально опасные химические соединения.Круглова заметила, что постоянное использование пластиковой посуды или других емкостей для согревания еды может поспособствовать возникновению «некоторых видов онкологических заболеваний». Пластиковая тара также не подходит для перекладывания в нее приготовленных и не остывших окончательно блюд.Ряд врачей считают, что пластиковую посуду не нужно использовать и для длительного хранения пищи, пусть даже охлажденной.