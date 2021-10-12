18 состояний, повышающих риск смерти от ковида, несмотря на вакцинацию
Это ключевой вывод нового исследования British Medical Journal (BMJ), целью которого было выявить характеристики тех, кто подвергается наибольшему риску смертности от COVID-19 после вакцинации.
Исследователи применили алгоритм прогнозирования риска для оценки риска связанной с COVID-19 смертности и госпитализации взрослых в Великобритании после одной или двух доз вакцинации от COVID-19. Под наблюдением находились взрослые в возрасте 19-100 лет, получившие одну или две дозы вакцинации от COVID-19 в период с 8 декабря 2020 года по 15 июня 2021 года.
Алгоритм прогнозирования риска обработал данные о вакцинации против COVID-19, результатах SARS-CoV-2 (заболевание, вызывающее COVID-19), госпитализации, системном противоопухолевом лечении, лучевой терапии и национальных регистрах смерти и рака.
Что выяснили исследователи?
Из 2031 зарегистрированного случая смерти от COVID-19 и 1929 госпитализаций, связанных с COVID-19, 81 смерть и 71 госпитализация произошли через 14 дней или более после введения второй дозы вакцины.
Следующие состояния здоровья были связаны с повышенным риском смерти после вакцинации:
Синдром Дауна
Серповидно-клеточная анемия
ВИЧ / СПИД
Цирроз печени
Неврологические состояния
Слабоумие
болезнь Паркинсона
Хроническое заболевание почек
Рак крови
Эпилепсия
Хроническое обструктивное заболевание легких
Ишемическая болезнь сердца
Инсульт
Мерцательная аритмия
Сердечная недостаточность
Тромбоэмболия
Заболевания периферических сосудов
Сахарный диабет 2 типа
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