18 состояний, повышающих риск смерти от ковида, несмотря на вакцинацию

По-прежнему возможно заразиться COVID-19 после вакцинации. Более того, некоторые люди все еще подвергаются повышенному риску смерти, хотя риск значительно снижается в результате вакцинации.Это ключевой вывод нового исследования British Medical Journal (BMJ), целью которого было выявить характеристики тех, кто подвергается наибольшему риску смертности от COVID-19 после вакцинации.Исследователи применили алгоритм прогнозирования риска для оценки риска связанной с COVID-19 смертности и госпитализации взрослых в Великобритании после одной или двух доз вакцинации от COVID-19. Под наблюдением находились взрослые в возрасте 19-100 лет, получившие одну или две дозы вакцинации от COVID-19 в период с 8 декабря 2020 года по 15 июня 2021 года.Алгоритм прогнозирования риска обработал данные о вакцинации против COVID-19, результатах SARS-CoV-2 (заболевание, вызывающее COVID-19), госпитализации, системном противоопухолевом лечении, лучевой терапии и национальных регистрах смерти и рака.Что выяснили исследователи?Из 2031 зарегистрированного случая смерти от COVID-19 и 1929 госпитализаций, связанных с COVID-19, 81 смерть и 71 госпитализация произошли через 14 дней или более после введения второй дозы вакцины.Следующие состояния здоровья были связаны с повышенным риском смерти после вакцинации:Синдром ДаунаСерповидно-клеточная анемияВИЧ / СПИДЦирроз печениНеврологические состоянияСлабоумиеболезнь ПаркинсонаХроническое заболевание почекРак кровиЭпилепсияХроническое обструктивное заболевание легкихИшемическая болезнь сердцаИнсультМерцательная аритмияСердечная недостаточностьТромбоэмболияЗаболевания периферических сосудовСахарный диабет 2 типа